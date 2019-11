Bolid făcut praf, după ce șoferul a plecat de la o înmormântare

Doi soți din Prahova au ajuns, duminică seară, la spital, după ce mașina lor s-a răsturnat pe Drumul Nașional 72, în județul Dâmbovița, la ieșirea din Gaești.

Totul s-ar fi întâmplat din cauza unei căruțe care le-a apărut brusc în față, iar pentru a o evita, șoferul a tras de volan și s-a rostogolit în șanț.

Șoferul, de 71 de ani, se întorcea cu soția sa din Bumbesti Jiu, unde fusesera la o înmormântare. Afara ploua, iar asfaltul era umed. La un moment dat, pasagera si-a atentionat soțul ca în fata este o caruta, însa a fost prea târziu.

Șofer: "Soția a strigat, caruța! Eu am frânat. Am alunecat pe carosabilul umed. Am iesit în decor pe partea stânga, m-am rasturnat pe dreapta, am cazut în bot si s-a rasturnat masina pe dreapta.

Reporter: "Era semnalizata caruțaș"

Șofer: "Nu, nesemnalizata, eu am vazut-o în faruri."

Cei aflați în trafic au sunat imediat la 112 după ajutor, iar mai multe echipaje de la ambulanță, pompieri și politie au venit la fața locului. Șoferul a scăpat cu rani usoare, însă femeia a avut mai mult de suferit.

În stare mai grava, soția șoferului a fost transportată cu ambulanță la spitalul din Gaești. Aici medicii i-au acordat îngrijiri, însă au decis sa fie trasferată către Spitalul judetean din Târgoviște, pentru mai multe investigatii."

Polițiștii spun însa ca soferul avea o viteza prea mare noaptea și pe vreme de ploaie.

Ana-Maria Lișa, purtator de cuvânt IPJ Dâmbovita: "Bărbatul, în timp ce conducea un autoturism nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare și ar fi parasit partea carosabila."

Șferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar acesta a indicat ca nu consumase alcool.