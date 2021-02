Bloc din Găești, evacuat din cauza unei scurgeri de gaz. „Era miros îngrozitor”

Un bloc din Dâmbovița a fost evacuat după ce locatarii au simțit un miros de gaze. Zona a fost imediat împânzită de autorități, care au început verificările și au oprit alimentarea cu gaz.

Casa scării blocului din Găești a fost inundată de miros de gaze, iar locatarii speriaţi au cerut ajutor. Imediat au fost mobilizaţi pompieri, medici şi angajaţi ai societăţii de distribuţie a gazelor naturale.

Locatară: "Ne-a evacuat pe toţi. Era miros îngrozitor, a zis că se putea întâmpla o catastrofă."

Locatar: "Am venit acasă de la serviciu şi am văzut toţi vecinii jos, în faţa blocului. Am întrebat ce se întâmpla şi au zis că e o scurgere de gaze. Ne-au oprit gazele."

Unii dintre oameni s-au grăbit să iasă din case, de teama unei tragedii.

Cătălin Nenicescu, comandant Detaşament pompieri Găeşti: "Detaşamentul de pompieri Găeşti a intervenit pentru evacuarea unui număr de 12 persoane, 10 adulţi şi doi copii. Când am ajuns la locul intervenţiei, zece persoane erau evacuate. Într-un apartament de la etajul trei a avut loc o scurgere de butan, de la o butelie care avea ştuţul defect. "

Imediat ce pompierii s-au asigurat că nu mai există pericol, locatarii au revenit în locuinţe.