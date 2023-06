Bilanţul atacului rusesc din Kramatorsk a crescut la 8 morţi şi 56 de răniţi

Printre morţi figurează trei copii, a indicat Serviciul de urgenţă de stat al Ucrainei pe Telegram. "Echipele de salvare scotocesc ruinele clădirii distruse şi caută persoane care se află probabil sub dărâmături", a adăugat acesta, citează Agerpres.

Lovitura a distrus restaurantul Ria Pizza, un local din centrul Kramatorskului, apreciat deopotrivă de jurnalişti şi militari.

Potrivit poliţiei ucrainene, Rusia a tras două rachete sol-aer S-300 asupra acestei localităţi, cu 150.000 de locuitori înainte de război, care rămâne singurul mare oraş aflat încă sub control ucrainean în estul ţării.

‼️Two people were killed in the Russian missile attack on #Kramatorsk, #Donetsk Region. Another 22, including one child, were injured, Ukraine’s Ministry of Internal Affairs reported.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/WlEnU2NAWz