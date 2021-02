Un bătrân din Dâmbovița a ars de viu în propria casă. ”Ardea tot satul, nu glumesc”

Sfârșit dramatic pentru un pensionar de 85 de ani din județul Dâmbovița. Bietul om a murit ars de viu duminică noaptea după ce un incendiu violent i-a cuprins locuința.

Vecinii au sărit ca să stingă focul și să-l salveze pe bătrân, dar nu au reușit. Pompierii i-au găsit trupul carbonizat în casa făcută scrum.

Omul, fost șofer, era pensionar, divorțat de mulți ani și se retrăsese în gospodăria părintească de la țară. Locuia și se gospodărea singur, căci era încă în putere.

Duminică noapte, un vecin a văzut flăcări mari care ieșeau prin acoperișul casei bătrânului și a chemat ajutoare.

Ilie Minu, martor: ”În drum am văzut o flacără imensă, nu mare. M-am dus să văd despre ce e vorba, dacă e la mine sau la vecinul. Am anunțat autoritățile, am localizat. Firele dezvoltau scântei în contactul cu umiditatea. Ardea tot satul, nu glumesc, e uscătură”.

”Constanța Cristea, vecină: Am văzut foc mare, tot ca și acum. Ardea, deja intrase frica în mine. Mă gândeam la rău.

Reporter: Să nu vă ia foc și casa dvs?

Constanța Cristea: La asta mă gândeam, era pericol, să știți”.

Vecină: ”El a fost de vină”

Rudele omului au primit vestea fulgerătoare a morții și vin cu o explicație pentru cele întâmplate.

Gheorghe Minu, fratele proprietarului decedat: ”Avea mania băuturii și mereu îi spuneam, mă, nu mai bea mă. S-a certat și cu copiii, copiii nici nu vor să îl vadă. Se despărțise de nevastă și are copiii bine, băiat ofițer, inginer”.

Sătenii povestesc că l-au văzut chiar duminică pe bătrân în timp ce tăia lemne cu drujba în gospodărie.

Victoria Oprescu, vecină: ”El a fost de vină. Au sărit și vecinii, erau distruși, au stat numai cu furtunul, că e aproape de casa lor, să nu se întâmple vreo minune, au zis că a găsit planșeul căzut pe dânsul”.

Pompierii spun că focul ar fi izbucnit de la jarul din sobă, căzut pe podeaua locuinței. Trupul victimei a fost dus la Serviciul de Medicină Legală la Târgoviște, pentru necropsie.