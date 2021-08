Barna: La subiectul SIIJ a fost un moment hazliu. Colegii de la PNL ne-au spus că ar avea o soluţie, dar nu ne-o spun

Agerpres

Vicepremierul Dan Barna a afirmat, luni, că discuţiile din coaliţia de guvernare pe tema desfiinţării Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ) au reprezentat "un moment hazliu", pentru că reprezentanţii PNL au spus că au o soluţie, fără să o precizeze.

Barna a menţionat că discuţiile vor continua şi săptămâna viitoare.

"La subiectul SIIJ a fost un moment hazliu, cu adevărat hazliu astăzi, pentru că colegii de la PNL ne-au spus că ar avea o soluţie, dar nu ne-o spun şi a fost aşa: 20 de minute - jumătate de oră de discutat cu izuri de tabără.

Vor continua discuţiile săptămâna viitoare, sperăm să vedem dacă identificăm şi o soluţie care să funcţioneze şi să depăşim această buturugă mică care se face din ce în ce mai mare", a afirmat Barna după şedinţa coaliţiei.

El a adăugat că vor mai avea loc discuţii în această săptămână şi speră să se găsească o formulă până săptămâna viitoare.

"Vă spuneam că a fost un moment distractiv pentru că ziceam: da, trebuie să respectăm deciziile, recomandarea Comisiei de la Veneţia, da, toată lumea e de acord. Cam care ar fi varianta? Păi, să respectăm legile, recomandarea Comisiei de la Veneţia. Deci, cum? Păi, să respectăm recomandarea Comisiei de la Veneţia.

Chiar a fost autentic un moment distractiv, comic, dacă nu ar fi fost şi cumva neproductiv la acest moment. Vor mai avea loc discuţii săptămâna aceasta, am convenit lucrul acesta, o să vedem dacă până săptămâna viitoare chiar găsim o formulă care să reflecte şi mai mult ceea ce a fost, ceea ce proiectul Guvernului face deja, pentru că recomandarea Comisiei de la Veneţia exact asta spune: că desfiinţarea SIIJ cu revenirea competenţelor pe materie la cele trei parchete - DNA, DIICOT şi Parchetul General - este varianta firească şi normală", a mai spus Barna.

Întrebat dacă USR PLUS menţine condiţia de aprobare a PNDL 3 în funcţie de aprobarea proiectului SIIJ în forma actuală, Barna a spus: "Nu este vorba de condiţie. Sunt priorităţi ale acestei coaliţii care, din punctul nostru de vedere, trebuie să fie îndeplinite, să fie agreate în cadrul coaliţiei pentru că, altfel, dacă luăm, aşa, pe sărite ceva ce satisface agenda sau interesul doar unui partid sau altuia din coaliţie, nu e nici sănătos, nici funcţional pentru coaliţie. Deci, toate aceste obiective despre care am vorbit şi astăzi rămân în continuare pe agenda de priorităţi pentru perioada următoare şi sunt rămân, în continuare, optimist că vom găsi o soluţie".

Stelian Ion: Vom vorbi şi săptămâna viitoare, până când vom debloca această situaţie neplăcută

La rândul său, ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a declarat, luni, că nu s-a ajuns la niciun rezultat privind Secția Specială, întrucât "PNL nu a venit cu o anumită soluţie", iar discuţiile vor fi reluate pe acest subiect săptămâna viitoare, până când se va debloca această "situaţie neplăcută".

"Am vorbit astăzi din nou despre SIIJ, a nu ştiu câta oară, vom vorbi şi săptămâna viitoare, până când vom debloca această situaţie neplăcută. Ideea este că astăzi colegii din PNL nu au venit cu o anumită soluţie. După doi ani de zile de la emiterea avizului Comisiei de la Veneţia, dumnealor, juriştii, au tras concluzia că proiectul Guvernului nu respectă întocmai avizul Comisiei de la Veneţia şi că ar trebui alte reglementări.

Nu au spus ce anume reglementări şi trebuie să descoperim împreună care reglementări ar trebui propuse, ce alte garanţii ar trebui introduse în acest proiect. Concluzionând, după două luni de zile de la citirea prima oară a avizului Comisiei de la Veneţia, înţeleg de la colegii din PNL că există în viziunea lor anumite probleme cu proiectul Guvernului şi că ar trebui venit cu alte amendamente", a precizat Stelian Ion.

Kelemen Hunor: Noi am spus că suntem deschişi dacă există o propunere mai bună decât a noastră

Și preşedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a transmis că formaţiunea sa este deschisă pentru discuţii dacă există o soluţie mai bună a ministrului Justiţiei privind desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie (SIIJ).

"Am discutat despre SIIJ foarte puţin şi vom continua discuţiile săptămâna viitoare, se aşteaptă o soluţie de la ministrul Justiţiei. Noi am spus că suntem deschişi dacă există o propunere mai bună decât a noastră, sigur că vom discuta să vedem cum am ajuns în această situaţie, să vedem de ce a fost înfiinţat SIIJ-ul, vrem să desfiinţăm SIIJ-ul - aici nu există nicio contradicţie - şi cum putem garanta independenţa magistraţilor, pe de o parte. Pe de altă parte, cum putem rezolva problema responsabilităţii penale a magistraţilor", a precizat Kelemen Hunor.