Bărbat găsit mort în sacul de dormit, în munții Făgăraș. Salvamontiștii i-au coborât trupul de pe munte

"Persoana a fost recuperată prin troliere de către echipajul SMURD elicopter, prin troliere cu membru Salvamont Sibiu. În cursul dimineţii elicopterul SMURD a încercat inserarea unui salvator montan la victimă, dar din cauza plafonului de nori nu am putut fi troliaţi direct lângă victimă. Un salvator montan a fost inserat la aproximativ 15 minute de persoana decedată, apoi au fost aduşi alţi doi salvatori. S-a găsit victima, am efectuat transportul acesteia până sub plafonul de nori de unde s-a efectuat trolierea persoanei decedate alături de un salvamontist. Victima avea 48 de ani, sex masculin, din Sibiu", a precizat Dan Popescu, potrivit Agerpres.

O persoană a sunat duminică la 112 şi a anunţat că a văzut un bărbat decedat într-un sac de dormit pe vârful Puha.

"Printr-un apel la 112 s-a anunţat că un cadavru, bărbat găsit în Şaua Puha din Munţii Făgăraş, este intins pe o saltea gonflabilă, în sac de dormit şi rucsac lângă el", a precizat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu, Luciana Balteş.

Sursa: Agerpres Etichete: , , Dată publicare: 05-06-2023 15:36