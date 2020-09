Incident tragic în Londra. Un ofițer a fost împușcat mortal, chiar în secția de poliție

Incidentul s-a petrecut la ora 02:15, ora locală, la Centrul de custodie Croydon din Windmill Lane. Suspectul, în vârstă de 23 de ani, fusese arestat la scurt timp înainte să aibă loc tragedia, relatează BBC.

Tânărul și-a folosit propria armă pentru a-l împușca pe polițist, armă pe care a reușit să o ascudă în timpul perchezițiilor. Ulterior, acesta s-a împușcat singur în cap și a fost dus la spital în stare critică, relatează The Sun.

One of our police officers has sadly died after being shot by a man who was being detained in police custody in early this morning in Croydon.

Officers are in the process of informing members of the officer’s family.https://t.co/cJryos3UQN