Bărbat din Prahova, acuzat că a agresat sexual o fetiță de 11 ani. Cum a amenințat-o

Un caz cutremurător a ieşit la iveală în judeţul Prahova. Un individ este suspectat că ar fi agresat sexual o copilă de 11 ani. Mai mult, ar fi ameninţat-o că dacă povesteşte cuiva cele întâmplate, membrii familiei ei vor avea de suferit.

Strigător la cer este faptul că bărbatul în vârstă de 50 de ani a fost reclamat de părinţii copilei şi în urmă cu un an, pentru aceleaşi fapte, însă de atunci ancheta a bătut pasul pe loc.

Copila în vârstă de 11 ani i-a povestit înspăimântată mamei că vecinul lor, acest bărbat în vârstă de 50 de ani, ar fi supus-o unor lucruri îngrozitoare, cu tentă sexuală. Totul se întâmpla, se pare, atât în holul blocului de nefamilişti din Boldeşti Scăieni, în care locuiesc cei implicaţi, cât şi în baia comună a imobilului sau în apartamentul bărbatului.

Mama fetei: „Epuizată, plânge, nu mai poate să îşi revină din plâns şi într-o panică foarte mare. Mi-a povestit tot ce s-a întâmplat”.

Bunicul fetei: „Îmi spunea că o invită în casă, o atingea prin zone intime interzise. A şi ameninţat-o că, în caz că spune ceva, îi omoară pe taică-su, pe frățiorul. (Are şi filmări cu ea?) Da am înţeles că are pe telefonul lui”.

În urma acuzaţiilor, oamenii legii au făcut percheziţii în casa suspectului, apoi l-au adus la audieri.

Alina Persinaru, purtătorul de cuvânt al IPJ Prahova: „Se pare că minora în vârstă de 11 ani ar fi fost pipăită de persoana bănuită, iar anterior ar fi fost pusă să se dezbrace şi fotografiată în ipostaze indecente. De asemenea, se pare că acesta ar fi ameninţat-o să nu spună nimănui nimic despre cele întâmplate”.

Nu este, însă, pentru prima oară când părinţii fetei îl reclamă pe individ. Episodul s-ar fi repetat şi în urmă cu un an. Şi atunci, ca şi acum, părinţii copilei au făcut plângere la poliţie, însă ancheta a trenat.

Mama fetei: „Treaba e de un an de zile. Am făcut sesizare la poliţie, nu e prima data. Am zis că prima dată e un copil nu și-o fi dat seama …o greşeală”.

Rudele suspectului spun, însă, că bărbatul nu ar fi în stare de o asemenea faptă.

Soţia suspectului: „Nu face aşa ceva omul meu! Doamnă, locuiesc aici de 40 de ani, am crescut copii aicea în casa cu el”.

În acest caz a fost sesizată şi Direcţia pentru Protecţia Copilului Prahova. În perioada următoare, fata va avea nevoie de consiliere psihologică, spun specialiştii, pentru că doar aşapoate trece peste acest incident nefericit.

Între timp, suspectul este cercetat de poliţişti şi procurori într-un dosar penal ce vizează infracţiuni de agresiune sexuală şi ameninţare.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!