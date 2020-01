Bărbat din Gorj, bătut de vecini după ce i-a prins la furat de lemne. "Mă omora cu cuţitul"

Un bărbat de 55 de ani din judeţul Gorj susţine că a fost bătut crunt de un consătean pe care l-ar fi prins la furat de lemne în pădure.

Incidentul s-a petrecut cu o săptămână în urmă, dar abia vineri poliţiştii au făcut verificări în padure, după ce victima a povestit în sat prin ce-a trecut.

Victima povesteşte că în ziua incidentului ar fi văzut trei săteni care tăiau lemne în pădurea de la marginea satului. L-a chemat pe pădurar ca să ia măsuri, dar hoţii au apucat să fugă. Unul dintre ei, care l-a mai bătut şi în trecut, ar fi sărit şi acum la el.

Nicolae Pârvu, victimă: "Mă omora domnule cu cuţitul, e tânăr, faţă de mine. Are 40 de ani. Dă domnule cu pumnul, nu băga cuţitul sau cu părul, aşa mişeleşte."

Totul s-a întâmplat pe un deal, departe de sat.

Nicolae Pârvu: "El a coborât pe aici în jos, zicând 'stai, fir-ai al dracu, că te omor' şi una alta. Ce să mai, unde să mai fug. M-am luptat, mi-a dat de două ori în cap aici, mi-a spart capul şi apoi m-am luptat cu el cu mâinile."

Bărbatul a ajuns la spital pentru a primi îngrijiri medicale şi a obţinut şi un certificat medico-legal. Pădurarul spune că nu ştie despre ce este vorba.

Cosmin Cărăvan, pădurar: "Nu am văzut pe nimeni pe acolo - nu aveţi idee nici cine l-a lovit pe domnul Pârvu. Nu am idee, atâta timp cât nu am fost acol,o nu pot să spun cine l-a lovit."

În schimb, în pădure, sunt semne că arborii ar fi fost tăiaţi de curând.

Poliţiştii au deschis un dosar penal.

Miruna Prejbeanu, purtător de cuvânt IPJ Gorj: "Ca urmare a unei sesizări primite prin apelul de urgenţă 112, poliţiştii efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violente."

În anchetă s-a implicat de astăzi şi Garda Forestieră. Sunt căutaţi şi agresorii bărbatului, dar şi cei care au tăiat lemne ilegal.