Bărbat din Dolj, ucis de taurul pe care îl scosese la păscut. Animalul ar fi atacat-o și pe mama sa

Bărbatul, în vârstă de 56 de ani, plecase cu animalele la păscut. Ore în șir nu a mai dat niciun semn de viață și întârzia să apară acasă. Așa că rudele, îngrijorate, au pornit în căutarea lui.

Fratele bărbatului: „S-au dus amândouă, pe urmă soția mea a venit cu vacile acasă și a venit singură. Eu am întrebat-o: 'Unde e mama?'. Păi, rămase cu boul, cu taurele. Când am ajuns acolo, mama era jos, se văieta.”

Omul a alertat imediat salvatorii, iar femeia, cu răni la spate și la picioare, a fost preluată de medici și transportată la spital.

Vecin: „A împuns-o și pe ea. O adevărată nenorocire.”

Bărbatul a murit după ce a fost atacat de taur

La mai bine de un kilometru depărtare a fost găsit și trupul fără viață al bărbatului, care, potrivit primelor date, s-a stins după ce a fost atacat de taur.

Cristian Grigorescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj: „A fost găsit cadavrul bărbatului de 56 de ani, acesta prezentând mai multe leziuni, cel mai probabil fiind produse de un animal cornut. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.”

După cum spun apropiații, animalul era agresiv.

Fratele bărbatului: „Pe fiul meu l-a împuns, pe mine m-a împuns, dar eu am fugit, am fost mai rapid și am avut noroc cu un șanț, m-am aruncat în ogaș.”

Acum familia susține că nu mai vrea să păstreze taurul. Bărbatul omorât nu era căsătorit și nu avea copii.

