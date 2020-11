Un bărbat de 62 de ani din Mureș a fost găsit carbonizat în casă

Sfârşit tragic pentru un bărbat de 62 de ani din Mureş care a fost găsit carbonizat în casă. Locuinţa s-a aprins fie din cauza unei defecţiuni la sobă fie a unei ţigări.

Cert e că focul a ars mocnit, iar bietul om s-a stins în somn. Vecinii au dat alerta abia spre dimineaţă, când au văzut fumul gros şi un peretele al casei dărâmat. Într-un final sub dărâmături au găsit şi trupul fără viaţă.

Cunoscut în sat ca om sărman, care muncea cu ziua pentru ceva de mâncare şi bani de pâine, bărbatul s-a întors aseară de la lucru obosit, şi e posibil să-şi fi aprins o ţigară. A adormit, iar spre dimineaţă, vecinii au zărit fumul şi au sunat la 112 să anunţe incendiul. Ştiau că vecinul lor locuieşte singur şi s-au temut de ce e mai rău.

Localnic: ”Casa nu ardea numai aşa mocnit, fumega. Am sunat pompierii, dar deja pereţii erau dărâmaţi când s-a observat”.

Localnic: ”Vecinul a zis că hai afară că la Denes arde casa, am ieşit afară şi atunci am văzut numai fum ieşea. Eram aici, dar nu am auzit”.

Până au venit pompierii, oamenii au început să ajute la stingerea focului; ştiau că omul nu are rude, şi îşi purta singur de grijă, fără ajutor, iar locuinţa sărăcăcioasă avea o sobă veche.

Toduț Raul Mihai, şef garda de intervenţie: ”S-a intervenit cu două autospeciale de capacitate cu apă şi spumă, la sosirea la locul intervenţiei s-a constatat că incendiul se manifestă generalizat la casa de locuit. Din păcate la locul incendiului s-a găsit o victimă de aproximativ 60 de ani de sex masculin care a fost declarat decedat”.

Casa bărbatului a ars în totalitate, iar bietul om a fost găsit carbonizat. Criminaliştii sosiţi la faţa locului au început o anchetă.