Bărbat care a încercat să violeze o minoră, prins cu ajutorul unei fotografii

Un bărbat de 32 de ani, din Valea Mare Pravăț, județul Argeş, a fost reţinut după ce a încercat să violeze, ziua în amiaza mare, o elevă de 16 ani, din Câmpulung Muscel.

Individul mergea cu o căruţă pe şoseaua de centură a oraşului, când a văzut-o pe adolescentă şi a atacat-o. Ţipetele ei au alertat un trecător, care i-a sărit feţei în ajutor. Magistraţii au decis arestarea preventivă a agresorului.

Individul a profitat de faptul că prin zonă nu trecea nimeni şi a sărit din căruţa direct pe fata care se îndrepta spre şcoală. Norocul adolescentei a fost că un localnic i-a auzit din curte ţipetele de ajutor şi l-a pus pe fugă pe agresor.

”Mă gândeam, ”mă ce s-a întâmplat?”. Între timp, soţia mea a văzut că cel cu căruţa a încercat să acosteze acea fată", spune bărbatul.

Agresorul a reuşit să fugă, dar a fost fotografiat de un martor. Când a ajuns la şcoală, fata le-a povestit colegelor prin ce trecuse.

Loredana Stan, profesoara: "Tremura, plângea, am întrebat-o ce s-a întâmplat. Am înţeles că a trântit-o de un gard, a pus-o jos, lucru pe care l-am constatat, am dus-o la baie şi am văzut pe spatele fetei că era murdară pe haine, la mână, la antebraţul drept avea o vânătaie."

Suspectul a fost identificat şi încătuşat în scurt timp.

Subcomisar Mădălin Zamfir, purtător de cuvânt IPJ Argeş:

"Este bănuit de săvârşirea infracţiunii de tentativă de viol."

Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă până la 5 ani de închisoare.