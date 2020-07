Bărbat acuzat de familie că și-a incendiat de două ori casa. ”Ne amenință că ne dă foc”

S-a instalat panica marți noapte într-o gospodărie din Dâmbovița. Femeia care a sunat disperată la 112 a anunțat că soțul ei ar fi incendiat unul dintre dormitoarele locuinței.

Omul ar mai fi recurs la gesturi extreme, spune partenera lui.

Dar, de această dată, susține că s-a ajuns prea departe, mai ales că fumul gros care le-a inundat casa i-ar fi putut intoxica pe cei care locuiesc acolo, printre care nepoții lor de doi, respectiv patru ani.

”Soț: Ai văzut destul de bine că la 9 eu m-am culcat, dorm, că mâine plec la muncă. Nu stau eu să dau foc la casă.

Soție: Nu lua degeaba! Nu lua degeaba foc! Zici mereu că o să ne aranjezi? Ai zis și de dimineața!”.

Totul s-a întâmplat în satul Burduca din Dâmbovița. În curtea familiei sunt două case - una bătrânească, în care stă bărbatul de 63 de ani și o construcție nouă, în care locuiesc soția lui, cei trei copii ai lor, nora și doi nepoți mici. În cea din urmă au izbucnit flacările.

Corina Ispas, nora proprietarilor: "Am auzit bușitură, a mai bușit o dată și s-a luat lumina, am intrat și am luat copiii, am strigat-o pe soacră-mea că a luat foc. Zice că e casa lui, că ne dă foc".

Ioana Ispas, proprietara casei: "De-al casei, nu vine altul străin. Bărbatul ăsta al meu mai mi-a dat o dată foc, nu e prima dată acum. Mi-a ars toată îmbrăcămintea. El mereu se ceartă cu mine, să plec de aici, numai așa îmi face".

Dosar penal pentru distrugere

Cel acuzat spune însă că este nevinovat.

”Reporter: Cum de v-a luat foc în casa?

Gheorghe Ispas, proprietarul casei: Nu știu nimic! Habar n-am.

Reporter: Rudele vă bănuiesc pe dumneavoastră.

Gheorghe Ispas: N-are de ce.

Reporter: Ați mai dat o dată foc?

Gheorghe Ispas: N-am mai dat.

Reporter: Acum trei luni cine a dat?

Gheorghe Ispas: A luat foc de la curent.

Reporter: Vă înțelegeți rău cu soția?

Gheorghe Ispas: Nu. Pleacă ea. M-a trezit, scoală, scoală că a luat foc în casă!

Reporter: Și nu știți cine a pus?

Gheorghe Ispas: Eu de unde să știu?”.

Dar familia și-a susținut varianta în fața anchetatorilor.

”Tot la asta a dat foc, era pârlit așa, tot socrul meu, tot în șifonier. I-a ars îmbrăcămintea lui soacra mea, a lăsat-o fără îmbrăcăminte. De amenințat ne amenință, că ne dă foc, că ne face el".

”Reporter: Dvs. ați găsit vreo sursă ceva pe aici?

Pompier: Absolut nimic".

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru distrugere prin incendiere.