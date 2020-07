Incendiu puternic la o hală alimentară din Oradea. Tavanul s-a prăbușit

A fost prăpăd, azi-noapte, în piaţa centrală din Oradea. Una din cele două hale de alimente a ars din temelii, în urma unui incendiu devastator.

Zeci de chioşcuri şi tarabe s-au făcut scrum, provocând mari pagube comercianţilor.

Mai multe echipaje de pompieri s-au luptat cu flăcările câteva ore bune şi, din fericire, au reuşit să le stăpânescă înainte de a cuprinde şi cealaltă jumătate de piaţă sau blocurile din apropiere.

Tavanul halei s-a prăbușit

Urgia s-a dezlănțuit cu citeva minute înainte de ora două noaptea. Câțiva trecători au fost martori când întreg tavanul halei de alimente s-a prăbușit.

Citește și Incendiu puternic în sectorul 4 al Capitalei. Fumul se vede de la mare distanță

Martor: Am observat că îi o grămadă de fum. Era ca un fel de ceață. Și am văzut, la un moment dat, pe cer, că era ca un fel de tornadă din asta. Și am văzut și flăcările. A picat acoperișul de la piață, aici eram cînd o picat tot acoperișul. S-a auzit o pocnitură, efectiv tot acoperișul s-a lovit de asfalt.

Locatarii din blocul aflat în imediata apropiere au ieșit, speriați, la geamuri, iar comercianții care aveau chioșcuri în hala mare au aflat că au rămas fară ele.

Femeie: Am acolo, în piață, chioșcul cu brînză. Și cu actele, cu ce-i acolo, tot. A ars tot, nimica n-o rămas.

Reporter: Aveți tarabă acolo, în piață?

Femeie: Am, da. Am avut! (...) Paguba este de 600-700 de milioane vechi.

Femeie: Am marfă foarte multă. Vase, porțelan, sticlărie. Paguba?! 3 miliarde și...

Mulți dintre cei păgubiți, fără asigurare

Din nefericire, mulți dintre ei nu aveau asigurare pentru chioșcuri sau pentru marfă.

Femeie: Casa de marcat, toate sunt acolo. Dulapurile frigorifice, carnea, de 4.000 de lei factură. Ioi, nu pot să cred. Nu eram asigurată.

Incendiul a fost anunțat chiar de paznicul pieței. Nu se cunosc, deocamdată, cauzele. Cele mai mari pagube le are chiar administrația piețelor.

Liviu Andrica, manager Administrația Domeniului Public Oradea: Cauza incendiului, deocamdată, nu stiu care a fost, urmează ca specialiștii să evalueze situația. Pagubele materiale, cele mai mari, sunt ale noastre, în primul rând. Sunt vitrinele de lapte, de carne, chioșcurile pe care le-am avut, și nu în ultimul rând pagube sunt și ale celor care aveau spații comerciale și marfă în piață. Important e că nu sunt victime și focul nu s-a extins.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, printre care două autoscări de intervenție de la înălțime, pentru a putea stăpâni vâlvătăile. Și realimentarea mașinilor a pus probleme.

Mircea Malan, viceprimar Oradea: Am discutat cu cei de la compania de apa / pentru a asigura debitul necesar pentru că pompierii să intervină eficient.

Pompierii au reușit să împiedice extinderea focului la a doua hală a pieței sau la blocuri. Valoarea exactă a pagubelor urmează să fie stabilită, la fel și cauza uriașului incendiu.