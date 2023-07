Bâlbele Soniei Ferrari după ce ar fi condus fără permis. „Aștept dovezile...că am fost eu”

Femeia susține însă că nu ea se afla la volan în momentul controlului, că mașina ar fi fost, de fapt, oprită, și că nu există dovezi că ar fi încălcat legea.

Sonia Ferrari: „Eu nu am condus. Nu mai contează unde mă aflam, poate mă aflam și în spate, nu? Mașina era oprită, eu am coborât. Să așteptăm dovezile. Eu eram afară din mașină când au venit...”

Reporter: Erai afară din mașină când au venit polițiștii?

Sonia Ferrari: „Eram gen ca și cum... adică... aștept dovezile... c-am fost eu”.

Surse din rândul polițiștilor spun că femeia de 35 de ani nu avea carnet de conducere, însă se afla la volan în momentul întâlnirii cu oamenii legii.

Polițiștii au condus-o pe Sonia Ferrari la Secția 9 de Poliție, unde este audiată pentru conducerea fără permis a unui autovehicul. Potrivit unor surse din poliție, ea ar fi fost oprită în trafic în zona Bulevardului Pierre de Coubertin.

După mai bine de două ore petrecute la secție, Sonia a ieșit cu propria sa versiune despre cum s-au petrecut lucrurile, negând acuzațiile polițiștilor.

Sonia Ferrari: „Nu am condus eu, nu am fost prinsă fără permis de conducere, a condus altcineva și asta este, am ajuns aici. Polițiștii spun... m-au oprit în momentul în care eu eram pe loc și n-au văzut cine a fost cu adevărat la volan. Ei presupun”.

Nepoata lui Nicolae Guță a fost concurentă la o emisiune televizată în care a dezvăluit că a făcut o operație de schimbare de sex, și că înaintea acesteia se numea... Marcel.

