Băiețel de patru ani dispărut de acasă, în Suceava. Unde a fost găsit

S-a dat alerta aseară, într-o comună din județul Suceava, după ce un băiețel de 4 ani a dispărut de acasă.

Aproximativ 200 de persoane - jandarmi, polițiști, pompieri, localnici - inclusiv din satele vecine -, s-au împărțit în echipe și au plecat în căutarea copilului.

După mai bine de patru ore, băiatul a fost găsit pe un câmp. Era puțin năuc și copleșit de atenția neașteptată, dar într-o stare bună.

Băiatul a plecat aseară, în jurul orei 16, la o familie învecinată, însoțit de doi căței. Pentru că se făcuse răcoare, mama lui a vrut să-i ducă o haină mai groasă. Atunci a aflat că nu era acolo.



Mama copilului: „Ei au spus că nu a ajuns la ei în curte. Şi de atunci am început să îl caut. E vina noastră că am sunat târziu. Toţi spuneau că poliţia nu se implică decât după 24 de ore. Am văzut că se întuneca şi nu îl găsesc şi nu ştiam ce o să facă"

Inițial au fost găsiți doar câinii, pe deal. Pe copil parcă-l înghițise pământul.

Localnici: „L-am căutat, dar nu e de găsit.”

Reporter: Pe unde l-aţi căutat?

Localnici: „Prin lanuri de porumb."

Și oamenii din satele învecinate au venit să dea o mână de ajutor.

Reporter: Cum aţi aflat de copil?

Săteni: „Pe Facebook”.

Reporter: Și aţi venit să daţi o mână de ajutor.

Săteni: „Exact. Toți s-au organizat pe Facebook."

După mai bine de patru ore de căutări și emoții, băiatul a fost găsit pe un câmp, la aproape patru kilometri de casă.

„Te doare ceva micuţule? …. Cum te cheamă? Bogdan. Este un pic hipotermic? Nu pare. Este un pic ud la picioare. Ai căzut pe undeva? Nu. Bravo!” a fost dialogul medicilor de pe ambulanță cu băiețelul

Copilul se afla într-o stare fizică bună, au stabilit medicii, așa că a fost lăsat acasă, alături de familia lui.