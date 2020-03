Avocatul Poporului s-a sesizat după ce Sorina Pintea a fost dusă încătușată la spital. Poziția DNA

Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat că instituţia s-a autosesizat în cazul fostului ministru al Sănătăţii Sorina Pintea, care a fost dusă încătușată la spital, şi crede că au fost încălcate drepturile pacienţilor.

"Din ceea ce am văzut public, cred că este vorba şi de drepturile pacienţilor, dar vreau să văd exact cum anume a fost tratată toată această situaţie. Cred că putem vorbi la un moment dat şi de un drept la demnitate, iarăşi, trebuie să analizăm contextul, de aceea vă spun că este vorba de a evalua după ce primim aceste răspunsuri. (...) O persoană care are o acuzaţie penală şi este privată de libertate, de exemplu, în arest preventiv sau chiar ulterior este condamnată şi îşi ispăşeşte pedeapsa într-o închisoare, persoana aceea nu pierde dreptul la demnitate pe care-l are şi la exercitarea celorlalte drepturi pe care le are. Sigur, unele dintre ele sunt restricţionate, dar altele rămân, ca să nu mai vorbesc despre dreptul la viaţă. Niciodată o condamnare penală ca o sancţiune pentru o faptă săvârşită nu trebuie să echivaleze sau să fie considerată ca o condamnare la moarte sau să aibă o astfel de consecinţă", a declarat Weber, pentru Agerpres.

Ea şi-a exprimat speranţa că în câteva zile va primi răspunsul la întrebările adresate Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

"Am făcut o adresă cu astfel de solicitări, ele sunt adresate în general, sigur, am plecat de la cazul doamnei Sorina Pintea, dar sunt întrebări care vizează în general aspectele legate de aceste proceduri şi organizare. Eu sper în câteva zile să primim răspunsul, inclusiv actul normativ pe baza căruia există procedurile acestea. Asta tot aud în spaţiul public, dar noi, până nu avem ceva oficial, doar cu intervenţiile televizate, nu putem să mergem mai departe, asta aud tot timpul, că poliţiştii au respectat normele. Care sunt acele norme?", a declarat Weber.

Renate Weber a precizat că AP este interesat de felul în care persoanele private de libertate au posibilitatea să-şi exercite şi celelalte drepturi pe care le au. Weber a menţionat că printre întrebările adresate DGPMB se numără şi cele referitoare la măsura în care arestul respectiv este pregătit să facă faţă cerinţelor pe care le impune o anumită boală.

"Este pregătit arestul în care va fi privată de libertate o persoană pe o perioadă de timp să asigure acele condiţii, astfel încât boala să nu se agraveze? O persoană privată de libertate nu înseamnă că e o persoană care trebuie să sufere mai mult decât e normal prin privarea de libertate", a spus Weber.

Ea a declarat că, pe de altă parte, AP este interesat de modalitatea şi procedurile prin care se face transferul unei persoane care se află în arest preventiv către instituţiile spitaliceşti.

"Aici nu este vorba despre o lege, aici sunt acte normative de categorie interioară, sunt fie ordine de ministru, fie sunt regulamente, dar trebuie să vedem acele acte normative şi vrem să înţelegem procedurile - cum se face efectiv transferul, când anume se apelează la o ambulanţă, când anume persoana respectivă e depusă chiar în incinta spitalului, adică se intră în curte la primirile la urgenţă sau primirile obişnuite pe care le are un spital, să vedem care sunt procedurile, când anume se foloseşte încătuşarea şi când anume se poate renunţa la încătuşare", a precizat Weber.

Poziția DNA privind cazul Pintea

DNA susţine că procurorul de caz şi poliţiştii din DNA nu au atribuţii în legătură cu transportul şi escortarea persoanelor arestate.

"Cu referire la imaginile în care inculpata Pintea Sorina, arestată prin decizie a Tribunalului Bucureşti, a fost prezentată publicului încătuşată, în timp ce era transportată în vederea unei consultaţii medicale, Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să facă următoarele precizări. Nici DNA, nici procurorul de caz, nici poliţiştii din cadrul DNA nu au atribuţii în legătură cu transportul şi escortarea persoanelor aflate în stare de deţinere în urma măsurii arestului preventiv. Mai mult, după dispunerea deciziei de arestare preventivă, procurorii nu pot şi nu au dreptul să intervină în nici un fel în procedurile desfăşurate la locul de deţinere (pachete, transport la medic etc)", afirmă DNA într-un comunicat remis joi.

DNA precizează că gestionarea acestor situaţii revine instituţiei care o are în custodie pe Sorina Pintea.

"Atribuţiile în ceea ce priveşte gestionarea acestor situaţii îi revin exclusiv instituţiei în custodia căreia se află persoana aflată în stare de deţinere. Subliniem că, în perioada în care inculpata s-a aflat în prezenţa angajaţilor DNA, în spaţiul public nu au apărut niciun fel de imagini cu aceasta", susţine DNA.

Sorina Pintea a fost scoasă marţi din arestul Poliţiei, fiind transportată la o unitate medicală din reţeaua Ministerului Afacerilor Interne, pentru un consult de specialitate. În presă au apărut imagini cu Pintea încătuşată, în timp ce era dusă la spital.