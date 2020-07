Avertismentul lui Tătaru: "În acest moment suntem pe ascendentul celei de-a doua cocoaşe"

Ministrul Sănătăţii a declarat că, în acest moment ,”suntem pe ascendentul celei de-a doua cocoaşe”, în privinţa cazurilor de COVID-19, iar această situație a fost cauzată de nerespectarea măsurilor de protecţie recomandate de Guvern şi de medici.

Tătaru a spus că acum corpul medical se confruntă şi cu un refuz al pacienţilor de a fi trataţi sau internaţi, astfel că a făcut apel la calm.

”Măsurile de relaxare veneau cu nişte norme de aplicare, cu nişte norme de desfăşurare şi funcţionare care erau în acel moment agreate şi de acei agenţi economici care şi le asumaseră. În condiţiile în care nerespectarea acestor reguli a devenit o regulă, am văzut şi rezultatele. Dacă acum 4-5 săptămâni ne apropiam de o bază a curbei descendente, s-a transformat acea curbă într-o curbă cu două cocoaşe. În acest moment suntem pe ascendentul celei de-a doua cocoaşe”, a declarat Nelu Tătaru, la B1TV, potrivit News.ro.

Tătaru: ”Prelungirea stării de alertă, după 15 iulie, aproape iminentă”

Ministrul Sănătăţii a declarat luni că “prelungirea unei stări de alertă după 15 iulie este aproape iminentă”.

″În acest moment nu avem evoluţia pentru o stare de urgenţă. Noi suntem pregătiţi pentru o perioadă de două săptămâni, să avem o evoluţie fluctuantă cu creşterea numărului de cazuri, poate un 500, poate 600, poate 700, cu alternanţe în funcţie de numărul de recoltări, de anchetele în desfăşurare. Prelungirea unei stări de alertă după 15 iulie este aproape iminentă”, a spus Tătaru.

El a afirmat că ar fi posibilă, în măsura în care legislaţia ar permite acest lucru, carantinarea anumitor localităţi sau regiuni.

“La nivel local este posibilă, în măsura în care o să ne permită legislaţia, carantinarea unor anumite localităţi, carantinarea unor anumite regiuni, dar în general este mecanismul izolării de care avem nevoie”, a subliniat ministrul.

Tătaru spune că, având în vedere vidul legislativ, medicii se contruntă şi cu un refuz al celor infectaţi cu coronavirus.

”Gestionăm acest moment prin rigurozitatea corpului medical care acceptă, dincolo de principiile cu care a fost învăţat, şi un refuz, refuzul de internare, solicitarea de externare, refuzul de izolare, refuzul de tratament. Am recomandat şi recomand în continuare, calm, profesionalism pentru tot ce înseamnă corpul medical. (...) Pacienţii îşi neagă patologia la început. Am urmărit în spitalele la care am fost astăzi, personalul medical a început să reia măsurile de protecţie”, a afirmat Tătaru.