Autostrada Bucureşti-Braşov. Finanţare de 202,23 mil. lei pentru sectorul Predeal-Cristian

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, şi directorul general CNAIR, Narcis Neaga, au anunţat, luni, că au semnat luni contractul de finanţare pentru sectorul Predeal – Cristian al autostrăzii Bucureşti – Braşov.

Contractul de finanţare a fost semnat în prezenţa premierului Viorica Dăncilă şi a unor membri ai Guvernului, a informat luni, într-un comunicat, Ministerul Transporturilor.

Suma este defalcată astfel: Organismul Intermediar pentru Transport acordă o finanţare nerambursabilă de 132,58 milioane lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR); valoarea totală eligibilă - 155,98 milioane lei; valoarea cofinanţării eligibile a beneficiarului - 23,39 milioane lei; valoarea ne-eligibilă inclusiv TVA - 46,24 milioane lei.

”România are proiecte care sunt finanţate, dar avem nevoie şi de români acolo în funcţiile pe care le deţin, care să înţeleagă că aceste proiecte pot să fie implementate”, a precizat ministrul Răzvan Cuc.

În continuare, ministrul Răzvan Cuc a precizat că în urma verificării stadiului lucrărilor la DN73 a constatat o mobilizare slabă a constructorului, condiţii în care a solicitat directorului general al CNAIR să rezilieze contractul.

”În urmă cu o lună făceam o vizită în Braşov şi unul dintre obiectivele pe care le-am vizitat atunci era DN 73, care începe de la Piteşti şi se termină la Braşov. Am spus constructorului respectiv că vreau să văd o mobilizare corespunzătoare pentru că este un contract semnat încă din 2011, un contract pe fonduri, un contract care trebuie implementat şi nu mai avem de ce să aşteptăm şi să tergiversăm din cauza unei proaste mobilizări a unor constructori care nu au înţeles că în România nu se vine doar cu o mapă şi cu un laptop, ci trebuie să ai şi utilaje, şi forţă de muncă angajată în România. Aşadar, conform graficului pe care firma respectivă şi l-a asumat la vizita precedentă, trebuia în acest moment să aibă în şantier 190 de muncitori şi 71 de utilaje. Azi dimineaţă m-am dus să inspectez, am constatat cu stupoare că în şantier erau 11 utilaje şi doar 20 de muncitori. Acest mod de a se mobiliza,doar când se anunţă vizita ministrului, nu mai poate fi tolerat. Ori lucrează aşa cum şi-au asumat în contracte, ori, dacă nu, aşa cum am spus şi până acum, vor pleca acasă (…) Domnule director Neaga, vă rog frumos să reziliaţi contractul acestei firme neserioase şi ştiţi care sunt următorii paşi pe care trebuie să-i urmaţi”, a declarat ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc.