Autoritățile revin la încălzirea pe cărbune, după scumpirea gazului. Alternativa mai prietenoasă cu mediul testată la Oradea

Varianta la îndemână este revenirea la cărbuni, care ar putea înlocui o parte din gazul consumat de CET-uri. Sunt orașe care au cumpărat deja câteva mii de tone, care vor fi folosite drept combustibil alternativ. Iar la Oradea, specialiștii încearcă o variantă pilot: să amestece gazul cu hidrogen.

Timișoara este unul dintre orașele în care administrația a decis, de nevoie, să se întoarcă parțial la această sursă de încălzire.

Primarul Dominic Fritz a anunțat că stocurile de la CET au ajuns la 30.000 de tone de cărbune, dar că urmează să fie aduse încă 20.000.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei: „Din punct de vedere ecologic e clar că nu e o soluție de viitor, dar momentan nu avem de ales decât să ne bazăm foarte puternic pe cărbune.”

Mai mult, Primăria Timișoara anunță că au închiriat o gară din Motru, de unde va fi încărcat cărbunele direct de la producător pentru a elimina intermediarii.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în anul 2000, mai mult de jumătate din energia termoelectrica era produsă cu ajutorul cărbunelui. 20 de ani mai târziu, procentul a scăzut sub 30%.

În fața unei ierni grele și în Iași se fac rezerve de cărbune, care să poată suplini gazul.

Mihai Chirica, primarul Iașului: „Suntem pregătiți pentru asta, am făcut licitaţie pentru cărbune, am şi plătit avansul de 80 de milioane de lei pentru 25% din cantitatea de cărbune care ne trebuie pentru iarnă care vine. Va fi un an foarte greu pentru că incapacităţile de plată se simt deja prin aceste plati accelerate."

Pe de altă parte, însă, folosirea cărbunelui înseamnă și poluare. Datele publicate pe site-ul Transelectrica, transportatorul naţional de energie, arată că la nivelul anului 2024 capacitatea totală a centralelor pe cărbuni trebuie să ajungă, ţinând cont de politicile de mediu ale Uniunii, la aproximativ 2.000 MW, ceea ce înseamnă cu peste 3.000 de MW mai puțin decât în urmă cu 10 ani. Rămâne însă de văzut dacă aceste cifre vor mai fi respectate, în contextul crizei internaționale.

În tot acest timp, Oradea ar putea deveni primul oraș din țară unde se va produce hidrogen, care să înlocuiască o parte din gazul consumat pentru căldura orașului. Proiectul este unul experimental și presupune realizarea unei instalaţii care să descompună apa în hidrogen și oxigen, hidrogenul urmând să fie ars în turbina centralei, în amestec cu gazul folosit acum.

Dan Creț, director comercial Termoficare Oradea: „În incinta CET Oradea, vom instala o stație de producere a hidrogenului. Vom introduce mix-ul acesta de energie verde, în producerea energiei termice și electrice, cu un impact semnificativ în reducerea consumului de gaz."

ing. Ioan Maghiar, coordonatorul proiectului: „În contextul pe care îl avem acum, în care vedem prețurile pe combustibilii clasici. Ne gândim la alternative."

Folosirea hidrogenului ar putea duce la o economie de până la 15% din gazul consumat acum de oraș.

Dată publicare: 31-08-2022 19:26