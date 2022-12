Austria rămâne pe poziții și nu vrea România în Schengen. Nehammer: Ministrul de Interne vrea un calendar pentru primăvară

“Sunt încântat că grupul PPE a venit şi a studiat ce se întâmplă aici în Austria. Lucrul care contează este că sunt multe probleme politice pe care trebuie să le discutăm. Lucrăm din greu pentru a ne păzi partenerii, asta e pe agenda tuturor ministerelor noastre. Nu cred că am fost auziţi la Bruxelles, iar Austria a trebuit să facă faţă la 100.000 de migranţi. Este o problemă de securitate. Nimeni nu știe de unde vin acești migranți, dacă sunt traficanți sau nu”, a declarat Karl Nehammer.

“România şi Bulgaria nu sunt parte din Schengen, dar asta nu este o discuţie politică, ci o discuţie de securitate. Miza este securitatea cetăţenilor noştri. Am avut această problemă şi am avut un control asupra graniţelor. Acum am observat că nu se mai verifică granițele şi că trebuie să le verificăm noi. Noi trebuie să privim cum să putem organiza Europa, astfel încât să facem faţă competiţiei internaţionale, ce putem face cu problema mâncării din Europa. Acestea sunt probleme mari şi mă bucur că există PPE, că singurul mod în care putem să le rezolvăm este împreună”, a continuat Nehammer.

Nehammer: România şi Bulgaria, bineînţeles, au nevoie de susţinerea noastră

El a precizat că România și Bulgaria au nevoie de susținere, dar că există o problemă în privința Ungariei.

"România şi Bulgaria bineînţeles au nevoie de susţinerea noastră, dar trebuie să ne ocupăm de Ungaria, care are graniţa cu Serbia şi am văzut cât de mult îşi doresc migranţii să folosească violența. Nu ar trebui să avem un război al controverselor şi al vorbelor. Ar trebui să avem un control eficient al graniţelor", a punctat cancelarul austriac.

Nou calendar pentru primăvară pentru România și Bulgaria

Cancelarul Nehammer a vorbit despre un nou calendar pentru aderarea României și Bulgariei la Schengen, în primăvară.

"Cred că trebuie sa fim realiști. Suntem o ţară din interiorul UE, nu o ţară de graniţă. Granițele nu funcţionează dacă avem atâţia oameni care nu au fost înregistraţi. Nu e o discuţie de partid, o discuție politică, avem o problemă de securitate. Ministrul de Interne a avut un deadline. Şi îşi doreşte să avem un nou calendar pentru primăvară, haideţi să vedem cum putem să mergem înainte. Dacă este psibil să oferim comisiei mai mult timp pentru a veni cu aceste rezolvări. Nu luăm bani pentru ajuta țări care nu vor proteja graniţele externe ale Europei. Trebuie să păstrăm emoţiile în afară discuţiilor", a menționat el.

Amintim că aderarea României, Bulgariei şi Croaţiei la Schengen se află pe ordinea de zi a Consiliului de Justiție și Afaceri Interne (JAI), care va avea loc joi.

În ciuda faptului că oficialii austrieci se opun intrării celor trei țări în spațiul Schengen, presa din Austria a relatat despre subiect, spunând că decizia este nedreaptă, că are conotaţii politice interne și că riscă să îi afecteze chiar și pe austrieci.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 07-12-2022 19:14