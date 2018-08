Viceprimarul Capitalei, audiat la Parchetul General în dosarul violenţelor de la protestele din 10 august

Pro TV

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu, despre care ministrul de Interne Carmen Dan spunea că s-a aflat în centrul de comandă din Piaţa Victoriei la manifestaţia din 10 august, este audiat la Parchetul General.

În ultimele două zile, la Parchet au fost audiaţi în dosarul violenţelor din Piaţa Victoriei şi prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, şi şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei, colonelul Cătălin Paraschiv.

Viceprimarul Aurelian Bădulescu este audiat în calitate de martor.

Ministrul de Interne, Carmen Dan, declara că în 10 august, la ora 16.00, în punctul de comandă din Piaţa Victoriei s-au prezentat prefectul Capitalei şi viceprimarul Aurelian Bădulescu, scrie news.ro.

Viceprimarul Capitalei a confirmat că s-a aflat în Piaţa Victoriei în timpul protestului, spunând însă că nu a fost în comandament şi nici nu a dat ordine pentru că nu are nicio atribuţie în acest sens, potrivit legii. ”Am fost în piaţă. Toată lumea a fost. Cum a mers Orban, am fost şi eu. Am stat şi m-am uitat la lume, ce să fac. Nu am fost în comandament, nu am dat ordine. Noi nu avem atribuţii. Legea 550/2004 spune clar cine dă ordine şi în ce condiţii. Eu am fost în piaţă să văd dacă oamenii de la RATB au nevoie de ceva, că s-au luat măsuri de devierea circulaţiei. Când se iau măsurile astea eu trebuie să semnez pe nişte documente, mă ocup de RATB. Eu am avut treabă doar cu RATB-ul”, a declarat Aurelian Bădulescu pentru HotNews.ro.

Citește și Doi suspecți au fost ridicați de poliție în dosarul violențelor asupra femeii jandarm

Joi, în acest dosar a fost audiat la Parchetul General şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei, colonelul Cătălin Paraschiv, iar miercuri a fost audiată prefectul Speranţa Cliseru, ambii având calitatea de martor.

Speranţa Cliseru, cea care a semnat ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor, a susţinut la ieşirea de la audieri că a respectat legea "cu stricteţe”, iar ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei pe care l-a semnat respectă legislaţia în vigoare. Speranţa Cliseru a mai spus că are calitatea de martor în dosarul instrumentat de procurorii Parchetului General şi nu a vrut să răspundă la întrebările jurnaliştilor, repetând că a respectat legea. De asemenea, Cliseru a spus că nu a fost în Piaţa Victoriei în 10 august, contrazicându-i astfel pe ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan, precum şi pe coordonatorul intervenţiei jandarmilor Laurenţiu Cazan, care au afirmat că prefectul a fost prezent la faţa locului încă de la ora 16.00.

Numărul plângerilor depuse în dosarul violenţelor din 10 august din Piaţa Victoriei ajunsese la 651, a anunţat Parchetul General.

Dosarul violenţelor din Piaţa Victoriei a fost preluat de către Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Peste 400 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la protestul din Piaţa Victoriei.

Cei care acuză modul în care s-a desfăşurat mitingul din 10 august din Piaţa Victoriei şi intervenţia în forţă a jandarmilor pentru restabilirea ordinii trebuie să accepte că acestea au fost determinate de acţiunile violente ale unora dintre protestatari, a susţinut ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Ea a prezentat duminică, într-o declaraţie de presă, cronologia protestului din 10 august, când au avut loc incidente violente între protestatari şi forţele de ordine, în urma cărora sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, şi a atras atenţia că protestatarii paşnici au avut de suferit inclusiv din cauza faptului că au fost „reticenţi” în a se delimita de manifestanţii violenţi.

De asemenea, Carmen Dan, secretarul de stat Read Arafat şi reprezentanţii Jandarmeriei au fost audiaţi marţi în Comisia de Apărare din Parlament, unde au prezentat raportul întocmit de minister în legătură cu violenţele din 10 august din Piaţa Victoriei, Carmen Dan vorbind despre prezenţa ei în minister de la ora 12.00 până la ora 03.00. Ea a susţinut că prezenţa sa în minister a fost doar pentru a-şi asuma responsabilitatea, dar şi că ar fi fost obligatoriu să existe informaţii şi indicii din care sa rezulte că "avem de-a face cu un atac la ordinea constituţională, un atac la adresa stabilităţii sociale şi economice". Dan a mai spus că în urma anchetei interne a Jandarmeriei Române au fost descoperite şase cazuri în care 10 jandarmi ar putea fi autori ai unor fapte de natură penală. De asemenea, ministrul a susţinut că nu a discutat cu prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru în ziua de 10 august şi că a aflat despre ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor pentru restabilirea ordinii publice după ce acesta a fost semnat.

Opoziţia a criticat modul în care s-a desfăşurat audierea ministrului de Interne Carmen Dan şi a reprezentanţilor Jandarmeriei în comisia de apărare din Parlament, unde aceştia au fost chemaţi de PNL să dea explicaţii despre intervenţia forţelor de ordine la mitingul din 10 august, spunând că, deşi au fost puse multe întrebări, ministrul de Interne a răspuns doar la câteva. Deputaţii PNL şi USR spun că au participat la comisie mai mult ca spectatori, pentru că nu le-a fost arătat raportul şi nici măcar nu ştiu care erau informaţiile clasificate. Deputatul PNL Victor Dobre a atras atenţia că de la audiere a lipsit prefectul Capitalei, Speranţa Cliseru, care a semnat ordinul de intervenţie în forţă a jandarmilor. "Nefiind decidentul, nu am avut cu cine clarifica motivele intervenţiei”, a spus Victor Dobre, precizând că imediat ce se va relua activitatea parlamentară, va solicita audierea în comisia de apărare a prefectului.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer