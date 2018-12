Au rămas fără adăpost înainte de sărbători. Povestea tristă a unei familii din Iași

O familie din judeţul Iaşi întâmpină iarna şi sărbătorile sub cerul liber, după ce luni le-a ars toată agoniseala de o viaţă. Nenorocirea s-a abătut asupra lor dis-de-dimineaţă, când flăcările le-au cuprins casa.

Acum, doi bunici, fiul lor şi cei doi nepoţei au rămas doar cu hainele de pe ei şi au nevoie de ajutor.

Nenorocirea s-a abătut peste familia din comuna Popești dis-de-dimineaţă, când în casă se aflau bunicul, nepoţelul său şi un vecin venit în vizită. Oamenii au fost alertaţi de o vecină care i-a anunţat că dintr-o cameră iese foc şi fum gros.

Atunci, cei aflaţi în locuinţă au ieşit în fugă afară şi au sărit să stingă văpaia până să ajungă pompierii. Din păcate, nu au putut face mare lucru şi la finalul intervenţiei din casă a mai rămas un morman de moloz. Focul a distrus toate bunurile familiei, inclusiv actele de identitate şi proprietate

Flăcările au cuprins casa familiei Aparaschivei din satul Popești în jurul orei 09.00. Oamenii au dat alarmă la 112 după ce au primit un telefon de la o vecină care vedea focul puternic şi simţea fumul înecăcios.

Pompierii care au intervenit să lichideze incendiul s-au luptat cu flăcările timp de două ore după ce focul s-a extins de la o cameră la toată casa.

”La locul intervenţiei s-au deplasat două autospeciale cu apă şi spumă cu 10 subofiţeri. Au ars bunurile din locuinţă şi acoperişul pe o suprafaţă de aproximativ 60 metrri pătrați, precum şi acte de identitate şi proprietate. Cauza probabilă a incendiului este focul deschis în spaţii închise", a precizat Silvia Bolohan, purtător de cuvânt ISU Iaşi.

În urma incendiului, au mai rămas în picioare doar pereţii locuinţei. Toate bunurile familiei au fost distruse, iar unele animale din curte au rămas sub dărâmături.

"Eu am plecat cu nepoţica la grădiniţă şi am lăsat soţul cu nepotul de trei ani jumate. Când m-am intros am auzit că a luat foc. De unde, nu aş putea să spun, eu aici nu am făcut foc”, a povestit proprietara casei.

Momentan, cei doi bunici, fiul şi nepoţii lor de doi şi cinci ani locuiesc la rude, până când vor găsi o altă soluţie.

