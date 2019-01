Atenţionare de călătorie: Coduri portocaliu şi galben de ploi și ninsori în Bulgaria

Getty

MAE informează românii care se află sau doresc să călătorească în Bulgaria că, în 10 şi 11 ianuarie, pentru 16 regiuni sunt prognozate precipitaţii sub formă de ninsoare şi ploaie, relatează Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis de MAE, în conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie şi Hidrologie din Bulgaria, au fost emise coduri de instabilitate meteorologică, astfel:

- Cod portocaliu de precipitaţii sub formă de ninsoare şi ploaie în regiunea Smolian. Precipitaţiile vor atinge cote maxime de 35-50 l/mp;

- Cod portocaliu de precipitaţii sub formă de ploaie în regiunile Haskovo, Kârdjali, Yambol şi Burgas. Precipitaţiile vor atinge cote maxime de 35-50 l/mp;

- Cod galben de precipitaţii sub formă de ninsoare în regiunile: Varna, Vraţa, Montana, Sofia, Sofia-Regiune şi Pernik. Stratul de zăpadă va atinge grosimea de 10 cm iar în zona montană până la 15-20 cm;

- Cod galben de precipitaţii sub formă de ninsoare şi ploaie în regiunea Kjustendil. Precipitaţiile vor atinge cote maxime de până la 20 l/mp;

- Cod galben de precipitaţii sub formă de ploaie în regiunile: Blagoevgrad, Sliven, Varna şi Dobrici. Precipitaţiile vor atinge cote maxime de până la 25-35 l/mp.

Se recomandă monitorizarea situaţiei din zonele respective, conducătorii auto să adopte o conduită preventivă, să se deplaseze cu viteză adecvată şi să aibă autoturismele echipate pentru circulaţie pe drumurile publice în condiţii de iarnă, să se respecte strict semnalizarea rutieră temporară montată şi indicaţiile/semnele organelor de control aflate la faţa locului.

Pe perioada instituirii codurilor de atenţionare meteorologică este posibil ca unele categorii de drumuri să fie închise circulaţiei rutiere din cauza formării de polei sau a vizibilităţii reduse, în condiţii de vânt puternic.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer