Atac cu cuțitul la Gara de Nord din Paris. Cinci persoane au fost rănite, între care și un polițist

Incidentul a avut loc către ora locală 6.40 (7.40, ora României), potrivit unei surse din cadrul poliţiei.

Autorul atacului a rănit cinci persoane - patru călători şi un poliţist din cadrul Poliţiei de Frontieră (PAF).

Presa franceză că cele cinci persoane au fost înjunghiate cu un cuțit.

#Paris #France????????- Several people injured in knife attack at the Gare du Nord train station, with suspect said to have been shot and "neutralized" by police, Minister of the Interior Gerald Darmanin has reported pic.twitter.com/ThgkgGXSZb