Imagini șocante la un festival din Irak. Oamenii s-au tăiat cu săbiile pe cap

Imagini spectaculoase au fost surprinse în timpul unui ritual sângeros din Irak, unde adepți ai religiei musulmane se lovesc cu săbii în cap pentru a-și demonstra credința.

În fiecare an, mii de adepți ai religiei Shia iau parte la această ceremonie prin care deplâng moartea lui Husayn ibn Ali, nepotul profetului Mahomed.

Ritualul are loc de Ashura, o sărbătoare națională în mai multe țări arabe, ce are loc în prima zi a primei luni din calendarul Islamic. Oameni din Afghanistan, Iran, Irak, Liban, Bahrain și Pakistan celebrează Ashura în fiecare an, potrivit The Sun.

Cei care iau parte la acest proces religios cred că vor fi curățați de păcate.

În timpul festivalului a avut loc o busculadă în care au murit 31 de persoane, iar 100 au fost rănite.

Ritualul marchează moartea lui Husayn din timpul Bătăliei de la Karbala, contra lui Yazid I, ce a avut loc în anul 680 și prin care urma să fie ales un nou lider al musulmanilor.

De multe ori și copiii iau parte la acest ritual sângeros, controversat în rândul musulmanilor pentru că poate cauza traume psihologie permanente.

De asemenea, mulți clerici consideră aceste practici un lucru interzis în religia islamică. Credincioșii sunt în schimb încurajați să doneze sânge.

