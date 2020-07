Așa arată mâna unui chirurg după o operație de 4 ore, la aproape 30 de grade. Cum a salvat în ultima clipă viața unui om

Un medic chirurg de la Spitalul Municipal de Urgență ”Elena Beldiman” din Bârlad a arătat în ce stare se afla mâna sa după o operație de 4 ore, la aproape 30 de grade Celsius. Intervenția a fost una cu surprize, doctorii reușind să salveze în ultima clipa viața unui bărbat care avea un cancer nediagnosticat.

”O gardă ”liniștită”. După ce am operat 4 h echipat complet la 28 grade Celsius în sala de operație”, sunt cuvintele care însoțesc fotografia postată pe 2 iulie pe Facebook de medicul Alexandru Rotundu.

„A fost foarte cald! Noi, ca echipă chirurgicală, suntem obișnuiți, uneori nu funcționează AC-ul, deși sub echipamentul chirurgical steril simțim minimum 5 grade în plus față de oamenii îmbrăcați normal. Vreau să scot în evidență efortul pe care îl faci ca medic chirurg când, în orice condiții, ești nevoit să faci ceea ce este cel mai bine pentru pacient, să fii cu conștiința împăcată că atunci când ai terminat operatia, ai făcut tot ceea ce ți-a stat în putință ca omul să evolueze bine”, a spus medicul chirurg Alexandru Rotundu pentru Vremea Nouă.

Iar operația a fost una cu surprize, întrucât intervenția pentru ceea ce părea a fi o banală apendicită s-a dovedit o luptă contracronometru pentru tratarea unui cancer perforat.

Strategia s-a schimbat după deschiderea pacientului

”Pacientul de 70 ani s-a prezentat în CPU Bârlad cu dureri abdominale severe în fosa iliacă dreaptă cu debut în urmă cu 48 de ore (declarativ), cu intensificarea progresivă a simptomelor până la prezentarea la spital. A venit cu semne clinice de abdomen acut chirurgical, ceea ce a si fost, si a justificat intervenția chirurgicală în urgență. Bolnavului nici nu puteai să îi pui mana pe burtă, atât de tare îl durea. La venirea rezultatelor investigațiilor și după anamneză, ne-am ghidat diagnosticul către apendicită acută (apendicita acută este frecventă la tineri și la persoane de vârsta a 3-a). Am internat pacientul pe Secția Chirurgie și am decis intervenția chirurgicală de urgență”, a declarat medicul.

”Intraoperator am descoperit (spre marea surpriză a echipei operatorii) că pacientul are o tumoră de cec (partea dreaptă a colonului – n.r.), de dimensiuni medii, perforată în cavitatea peritoneală, cu abces intratumoral și plastronată, care dădea o peritonită localizată. Strategia chirurgicală în acest moment se schimbă brusc pentru că, în astfel de patologie, cu pacientul pe masa de operație, trebuie să acționezi rapid și să decizi ce este mai bine pentru pacient și să îi redai omului care și-a încredințat viața în mâinile tale șansa la o viață normală. Atunci când am constatat că este cancer perforat, am decis că singura opțiune bună pentru pacient este să scoatem acea tumoră de colon drept, ceea ce a durat 4 ore, de la 12.00 la 16.00 după amiază, unde în sală erau 28 de grade Celsius. Intervenția a durat 4 ore deoarece a trebuit rezecat tot colonul drept și jumătate de colon transvers, cu limfadenectomie și restabilirea continuității intestinale prin anastomoza ileonului terminal cu partea distală a colonului transvers (ilio-transverso anastomoza latero laterală)”, a explicat medicul chirurg Alexandru Rotundu.

Bărbatul este în stare bună și va avea o viață normală

Bărbatul se află acum în stare bună și va avea parte de o viață normală, a mai spus medicul.

„Pacientul acum se recuperează postoperator, este monitorizat în terapie intensivă, este conștient, stabil hemodinamic și respirator. La o oră după operație era conștient, am vorbit cu el, iar astăzi era foarte bine, a cerut detalii despre operație. Era surprins de ceea ce a avut el , dar multumit când i-am zis că s-a făcut ceea ce a trebuit și are speranțe de o viață normală după operație”, a spus, mulțumit și el, medicul Alexandru Rotundu.