Armata israeliană susține că a găsit în cel mai mare spital din Gaza ”arme, materiale informative și echipamente militare”

Miercuri seară, armata israeliană a dat publicității imagini cu armele și echipamentul militar găsite în interiorul unității medicale. Pe de altă parte, Consiliul de securitate al ONU a adoptat o nouă rezoluție - un apel pentru pauze umanitare în Gaza.

Israelul a anunțat că Hamas nu va respecta aceste momente de pauză și, prin urmare, documentul nu are vreo însemnătate.

Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene: „Forțele armate israeliene continuă operațiunea țintită din spitalul Shifa. Am găsit în interiorul spitalului: arme, materiale informative, tehnologie militară și echipamente militare. În plus, un sediu operațional a fost localizat cu ajutorul mijloacelor de comunicare Hamas și al tehnologiie militare”.

Armata israeliană a dat publicității imagini cu armele și echipamentele militare depistate în interiorul spitalului Al-Shifa- cel mai mare din Fâșia Gaza.

Jonathan Conricus, purtător de cuvânt al armatei israeliene: „Toate camerele de supraveghere au fost acoperite. Aceasta nu e singura, vă vom arăta și altele. Nu știu când a fost folosit ultima oară. Vedeți un aparat RMN și, dacă mă urmați în spatele lui, vă voi arăta ce au găsit trupele noastre în urmă cu doar câteva minute. În termeni militari aceasta e o „geantă de urgență” - o iei și pleci - a unui combatant Hamas. Dacă ne uităm mai aproape și luminăm zona, putem vedea echipament militar: o pușcă AK-47, cartușe, muniție, grenade, o uniformă”.

Verificările nu au scos însă la iveală echipament militar sofisticat și nici intrări în tunelurile de sub spital, unde, spune Israelul, s-ar afla centrul de comandă al Hamas.

Jonathan Conricus, purtător de cuvânt al armatei israeliene: „Când soldații noștri au deschis acest dulap, aflat în zona centrală a clinicii, asta au găsit. În fiecare geantă se află un set de echipament militar complet pentru un luptător Hamas: grenadă, muniție, vestă anti-glonț inscripționată, ghete, uniformă și, nu în ultimul rând, o pușcă AK-47”.

Armata israeliană a pătruns în spital marți noapte, când înăuntru se aflau în jur de 2500 de oameni - personal medical, pacienți și refugiați. Potrivit unui jurnalist străin aflat la fața locului, soldații israelieni au cerut tuturor bărbaților cu vârste între 16 și 40 de ani să iasă în curtea spitalului pentru a fi interogați. Unii dintre ei au fost lăsați între timp să revină în clădire. Pe de altă parte, combatanții Hamas au avut timp suficient să fugă.

Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene: „Am găsit uniforme ale luptătorilor Hamas, aruncate de aceștia pe podeaua spitalului, pentru a se da drept civili și a fugi din spital. Am avertizat conducerea spitalului în avans în legătură cu această operațiune.”

Conducerea Hamas neagă folosirea spitalului în scop militar și spune că armele au fost „plantate” de armata israeliană. La rândul său, ministerul sănătății din Gaza, condus de Hamas, a dat publicității imagini cu nou-născuții prematur transferați din secția de neo-natologie, după ce incubatoarele n-au mai funcționat, în lipsa electricității. Pruncii sunt acoperiți cu pături și folii termice, iar Egiptul face pregătiri pentru a-i evacua.

Ieri, au pătruns în enclavă primele cisterne cu combustibil, dar agențiile umanitare spun că cei 23 de mii de litri sunt insuficienți și oricum încărcătura e menită să alimenteze camioanele care transportă ajutoare. Nu va ajunge la spitale sau la stațiile de desalinizare a apei.

Agenția ONU pentru refugiați a avertizat că 70 la sută din populația din Gaza riscă să rămână zilele acestea fără nicio picătură de apă potabilă.

În acest context, Consilul de securitate al ONU a adoptat o rezoluție ce lansează un „apel” la pauze în ostilități și la deschiderea unor coridoare umanitare, care să permită accesul „rapid, neîngrădit și în siguranță” al ajutoarelor.

Vanessa Frazier, Permanent Representative of Malta to the United Nations:”Proiectul de rezoluție pe care îl avem în față încearcă să ofere speranță în această oră întunecată. Să dea speranță familiilor tuturor victimelor”.



Rezoluția cere, de asemenea, respectarea dreptului internațional, dar nu condamnă masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie și nici nu cere eliberarea tuturor ostaticilor, motiv pentru care Statele Unite și Marea Britanie s-au abținut. Nici Moscova nu a votat rezoluția, întrucât și-a dorit fără succes în introducă în text cuvântul „armistițiu”.

Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul SUA la ONU: ”Mă oripilează unii dintre membrii acestui consiliu încă nu se pot hotărî să condamna atacul terorist barbar pe care Hamas l-a comis pe 7 octombrie. De ce le e teamă?”

Pe de altă parte, nu contenesc nici atacurile dinspre Yemen. Statele Unite au anunțat că un vas american de război din Marea Roșie a doborât o dronă lansată de rebelii Houthi, susținuți de Iran.

Dată publicare: 16-11-2023 07:36