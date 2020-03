Arafat: Chiar dacă recomandăm unele măsuri, consideraţi-le ca şi cum ar fi obligatorii

Circulaţia persoanelor în afara locuinţei se va face numai cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 şi evitarea formării oricărui grup mai mare de 3 de persoane, a anunţat, sâmbătă seara, ministrul Afacerilor Interne, Marcel V

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă secretarul de stat Raed Arafat, a afirmat, în declaraţia susţinută sâmbătă la sediul ministerului, că prevenirea rămâne linia cea mai importantă de apărare împotriva coronavirusului, iar măsurile care sunt recomandate, prin ordonanţa militară emisă, ar trebui considerate de către populaţie ca şi cum ar fi fost obligatorii.

"Astăzi, cu toţii am observat faptul că, un pic, populaţia s-a relaxat şi am văzut că mai mulţi au fost la picnic, la drumeţii, afară, având în vedere că vremea a fost frumoasă. Am fost necesitaţi să emitem şi un mesaj prin RO-ALERT să reamintim oamenilor de situaţia în care ne aflăm, chiar dacă nu este o situaţie critică, dar prevenirea, totuşi, rămâne, linia cea mai importantă de apărare împotriva acestei boli. Rugămintea noastră către toţi, chiar dacă, prin ordonanţa militară emisă astăzi, recomandăm unele măsuri în timpul zilei, consideraţi-le ca şi cum ar fi fost obligatorii. Comportaţi-vă cât mai responsabil pentru a vă proteja şi a proteja familiile voastre. Comportaţi-vă responsabil şi aplicaţi regulile de igienă personală. Evitaţi plecările şi ieşirile din casă dacă nu sunt justificate şi respectaţi toate indicaţiile autorităţilor", a afirmat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Citește aici prevederile Ordonanţei militare nr 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.