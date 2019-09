Apelul unei asistente medicale adresat părinților inconștienți. "Vă implor, citiţi asta”

O asistentă medicală face un apel disperat la părinții care nu se gândesc la siguranța copiilor și nu le pun centura de siguranță când merg cu mașina. Ea dă exemplul unui caz la care a asistat, în care o fetiță de doar 3 ani a murit.

“Mă numesc Ana și simt exact ce am descris mai sus, doar că la celalalt capăt al vieții copiilor dumneavoastră și într-un mod pentru care acum fac terapie… Sunt asistent medical la SMURD din 2009. De-a lungul anilor am văzut multe, am simțit multe, am învătat multe. Sunt lucruri cu care m-am obișnuit, lucruri care au devenit o rutină pe care o respect riguros, dar mai sunt și imagini cu care nu am să pot face pace vreodată”, se arată în postarea asistentei.

Ea dă exemplul unui caz recent, în care o fetiță de doar trei ani și-a pierdut viața, după ce părinții nu i-au legat centura de siguranță în timpul călătoriei, ca să poată să doarmă lejer.

“Întreb părinții care erau conștienți, în față, încă în centurile de siguranță, dacă sigur aveau doi copii pe bancheta din spate. Cu privirile înmărmurite, în stare de șoc, îmi zic că da, o fetiță de cinci ani cu autism și una de trei ani jumătate. Nu înţelegeam cum Dumnezeu ar fi putut să dispară copiii ăia din scaunele lor, din centuri. Până să apuc să verbalizez nedumerirea, tatăl îmi spune că dormeau în scaunele lor fără centuri puse și fixate. Găsim fata de trei ani inconștientă, în stop cardio-respirator, făcută ghem cumva sub scaunul șoferului. Îi punem guler, o așezăm pe targa metalică și începem manevrele de resuscitare în câmp la lumina lanternei.

Ni se spune că cea mare are ruptura de splină și este în sala de operații, iar cea mică a făcut stop în timp ce era la computer tomograf. Pe imaginile ce au reușit să le obțină până să i se oprească inima se vedea coloana cervicală ruptă, cu măduva secționată. Din nefericire, de data asta inima ei se oprește pentru totdeauna”, a povestit asistenta, conform blogului printesaurbana.ro, care a preluat mesajul.

Mesajul asistentei medicale a ajuns și în atenția fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, care precizează că “din cei aproape 50 de copii decedați în 2018 în accidente rutiere, unul era transporta în scaun auto, iar ceilalţi peste 45 nu erau prinşi cu elemente de siguranţă (scaun sau centura) iar din cei aproape 350 grav răniţi în 2018, peste 20 erau în scaun auto, iar peste 200 nu folosiseră nici scaun, nici centura.”