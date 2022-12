Apar noi detalii șocante în cazul Lisei Zaira, care a murit în timp ce făcea un live. Mărturiile apropiaților

Lisa Zaira, cum își spunea victima, pe numele său Tudor Marian Pop, era în doliu, după ce în noiembrie i-a murit un prieten, din aceeași comunitate. În memoria celei care-și spunea Vasilica, victima de acum aprindea candele. Așa s-a produs și accidentul fatal.

Lisa Zaira, sau Mona, era în doliu și suferea după moartea prietenei sale, tot transgender. Vasea a murit în urmă cu 44 de zile în condiții suspecte. Avea urme de violență pe corp, iar procurorii din Iași încă anchetează cazul.

Larisa Butnariu, prietenă: „Se pare că nici moartea nu a putut să le despartă și Mona a spus în continuu de când a murit Vasea că vrea să se ducă după ea. Am intrat în seara cu nenorocirea pe live, am văzut că era cu prietenii ei, am zis că o las că e bine și dimineața la șapte m-a căutat o doamnă de la ea să-mi spună ce s-a întâmplat”.

Victima își formase o comunitate online în jurul său, iar într-un grup de pe o rețea socială, avea peste șase mii de utilizatori. Obișnuia să facă live-uri zilnic, de ordinul orelor, prin care le arăta fanilor săi toate activitățile pe care le făcea. Așa s-a întâmplat și în noaptea de 24 spre 25 decembrie. Avea o candelă aprinsă alături, iar la un moment dat, pisica a răsturnat-o, dar nu flăcările au fost cauza morții, susțin surse din anchetă.

Antonella, activistă transgender: „Live-ul era în totalitate de la început când făcea pregăteli, sarmale, până la momentul în care se pune să se culce, trece pisica, dă jos candela, ia foc patul. Flăcările încep să crească și, la un moment dat, se întrerupe live-ul”.

Victima a inhalat monoxid de carbon

Potrivit unor surse, victima a inhalat monoxid de carbon, ceea ce a dus la edem pulmonar, adică la un blocaj la nivelul plămânilor din cauza căruia nu a mai putut respira. Și pisica a murit în același fel.

În dosarul penal deschis în acest caz, de ucidere din culpă, analizele toxicologice vor fi gata abia după zece zile. Anchetatorii vor să afle dacă persoana respectivă era sub influența alcoolului sau a unor substanțe interzise.

