Apar mărturii șocante despre ucrainenii care au trecut ilegal frontiera României. S-au hrănit cu coajă de brad pentru a trăi

O poveste șocantă, despre disperare și supraviețuire. Din păcate, din cei șase, unul a murit în luptă cu natura, iar altul, cu picioarele rupte, este încă nerecuperat. Ceilalți patru, printre care și fratele celui aflat încă pe munte, au fost salvați, după ce au supraviețuit, în condiții dramatice, hrănindu-se cu coajă de brad. Tânărul găsit mort avea doar 21 de ani.

Mărturia cutremurătoare a bărbatului care a găsit trupul fără viață al unuia dintre cei șase ucraineni

Imaginile sunt înfiorătoare. Tânărul mort are doar 21 de ani și era cel mai tânăr dintre cei șase. Trupul său zăcea întins pe firul unui curs de apă, printre bușteni, la baza unor pereți abrupți de stâncă. Cel mai probabil, tânărul s-a prăbușit de pe versanți. Era îmbrăcat sumar și echipat cu cizme de cauciuc.

Sandu Martiniuc, bărbatul care a descoperit trupul ucraineanului: „Am auzit că se formează echipe de căutare și am zis, hai să venim și noi să ajutăm. S-au format echipele și am urcat, am dat de urme vechi pe zăpadă și m-am luat după urme. Am venit pe firul apei, și am dat de el. O fi căzut de pe stânci”.

Salvatorii montani au fost ajutați, în această operațiune dificilă, de localnici. Toată suflarea din satul Crasna Vișeului s-a mobilizat pentru a sprijini echipele de intervenție. Corpul tânărului mort a fost recuperat miercuri. Un calvar a fost și pentru salvatori.

Ilie Turc, pădurar: „Cunosc zona de 40 de ani, și le-am spus unde se poate ajunge. A fost greu că a fost ceață și s-au luptat săracii cât au putut”.

Cei șase bărbați cu vârste cuprinse între 21 și 33 de ani au trecut ilegal granița, sâmbătă, 24 decembrie. Cel puțin doi dintre ei sunt din zona Ivano Frankivsk, din vestul Ucrainei, și au intrat în România, într-o zonă sălbatică, prin apropierea vârfului Pop Ivan, înalt de 1938 metri, care desparte țara noastră de cea vecină. La scurt timp, din cauza viscolului s-au rătăcit și doi dintre ei au căzut de pe stânci și au suferit fracturi.

Povestea lor este, însă una complicată. Deși în pericol de moarte, s-au temut tot timpul să fie salvați, de frică să nu fie trimiși înapoi în țară și, apoi, la închisoare, pentru că ar fi fugit de front și, pe parcursul mai multor zile, au dat informații eronate.

Ilie Turc, pădurar: „Au primit ordin de încorporare și au riscat. Ei, săracii, s-au ascuns probabil, s-au temut să nu-i trimită în țara vecină. I-a adus ceva călăuză”.

În acest moment, patru dintre membrii grupului au fost recuperați. Unul a fost găsit mort, iar despre cel de-al șaselea nu se mai știe nimic de două zile. Are fracturi grave și nu se poate deplasa, iar șansele de a mai fi găsit în viață sunt foarte mici.

Dan Benga, șef Serviciul Salvamont Maramureș: „Nu l-a văzut nimeni dacă este în viață sau nu. Alaltăieri s-a vorbit cu el, nu se putea deplasa, avea fracturi la picioare. Nici pe stații nu ai semnal acolo, sunt niște văi cu stănci de 100 de metri unde ești închis ca într-un cort”.

Doi dintre tinerii recuperați de pe munte sunt în spitalele din Biaia Mare și Viseu de Sus. Ceilalți doi se află în afara oricărui periciol și sunt cazați la Centrul Regional pentru Solicitanții de Azil din Somcuta Mare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 28-12-2022 19:18