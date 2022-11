Antony Blinken, la plecarea din România: „Mulţumesc gazdelor noastre fantastice”

Acesta a mulţumit într-un mesaj pe Twitter gazdelor „fantastice” şi și-a exprimat satisfacţia faţă de rezultatele bune ale discuţiilor avute aici, conform News.ro.

„Mulţumesc prietenilor şi colegilor mei de la NATO şi gazdelor noastre fantastice din România. Am încheiat o serie productivă de întâlniri şi discuţii. Alianţa va continua să meargă înainte de pe o poziţie de forţă, leadership şi unitate”, este mesajul postat pe contul oficial de Twitter al secretarului american de Stat.

Mesajul este însoţit de mai multe fotografii făcute la aeroport, în care Antony Blinken îşi ia rămas bun şi se urcă în avion.

Thank you to my friends and colleagues at @NATO and our fantastic hosts in Romania. We concluded a productive series of meetings and discussions. The Alliance will continue moving forward from a position of strength, leadership, and unity. pic.twitter.com/JMBAlMPUs4