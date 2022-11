Mircea Geoană, la Știrile Pro TV: „Vom deveni partea centrului Europei și asta va fi o șansă pentru România”

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a explicat pentru Știrile PROTV ce înseamnă acest lucru și la ce trebuie să ne așteptăm.

Andreea Esca: Discutăm despre concluziile acestei întâlniri cu Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO. Bună seara, domnule Geoană, și Bine ați venit!

Mircea Geoană: „Bună seara”.

Andreea Esca: Mesajul NATO a fost foarte clar, sprijinim în continuare Ucraina, dar există foarte multe țări care se gândesc la costurile acestui ajutor, la costurile acestui război. Cum răspundem la această problemă?

Mircea Geoană: „Sunt mai multe răspunsuri. În timp ce noi, într-adevăr, suferim, suferim preț de la energie, nu e singura cauză războiul, costul vieții, inflație, se simte, dar la noi este un preț material, la ucrainieni este un preț în viață și în sânge. Iar când vezi aceste atacuri absolut barbare, ne povestea ministrul de externe ucrainian Kuleba, cum a fost să ai 30 de ore fără electricitate, fără apă, fără căldură. Pe de altă parte, e și al doilea răspuns. Dacă permitem Rusiei să câștige un astfel de război, înseamnă că permitem de fapt ca acest lucru să se poată repeta în viitor. Deci sunt costuri, dar dacă punem în balanță costurile pe termen scurt, care sunt dificile, cu consecințele pe termen lung, a ajuta Ucraina, a ajuta Republica Moldova... Ministrul de Externe moldovean a fost pentru prima dată în istorie, de 30 de ani independenta Republicii Moldova la o ministerială NATO. Nu-i puțin lucru. Deci ne facem treaba, ajutăm, evident, Ucraina, protejăm aliații. Vreau ca lumea să fie extrem de calmă și de sigură, că suntem aici, și prezența noastră la conducerea NATO, aici, la București, este un semnal pentru Marea Neagră, pentru România, în mod evident. Și al treilea rând, suntem foarte vigilenți să nu escaladăm acest război într-un război între NATO și Rusia. Facem asta bine și vreau ca lumea să aibă încredere în alianța noastră.”

Andreea Esca: Care sunt estimările NATO cu privire la continuarea acestui război. La ce să ne așteptăm pentru următoarele luni?

Mircea Geoană: „Estimarea noastră este că aceste luni vor fi destul de dinamice. Observăm o activitate în continuare susținută în zona Bahmut, în zona Donbas. Evident că iarna produce anumite efecte, dar ceea ce vrem să facem, și ieri am participat împreună cu secretarul general la o întâlnire inedită la București. M-am bucurat foarte mult. Am avut ministeriala NATO, dar am avut în premieră, la inițiativa Germaniei, care asigură președinția G 7, cele 7 mari economii dezvoltate ale Occidentului, o întâlnire în format G-7 plus cu țările care sunt vecine și țările care ajută. Cu Banca Mondială, cu BERD, ceea ce vom face în perioada următoare este să ajutăm Ucraina să-și restabilească sistemul energetic. Este foarte important ca și conexiunile pe care le avem din România în Moldova, din România în Ucraina, să fie puternice în viitor. În același timp, asigurăm și apărare antiaeriană, pentru ca nu cumva să reparăm ceea ce este în Ucraina, pentru ca oamenii să nu sufere de frig și de toate nevoile, iar rușii să poată să-l lovească în continuare. Deci, a spune că a fost o întâlnire foarte interesantă, atât strategică, militară, politică, NATO, dar și economică și de dezvoltare. De fapt, noi punem fundația pentru începutul reconstrucției Ucrainei. Punem de fapt fundația unor noi legături de infrastructură, pe care probabil să le facem și noi de mult.”

Andreea Esca: Deci vă gândiți cumva la sfârșitul războiului și la ce o să fie după...

Mircea Geoană: „Ne gândim tot la pace, evident, și spunea și Tony Blinken, pare un pic paradoxal să spui că dacă îi ajutăm mai mult și mai masiv pe ucrainieni, pacea vine mai repede. Da, pentru că în acest moment singura modalitate ca acest război să se termine, este ca președintele Putin și Rusia să înțeleagă că este un cost prea mare pentru ei să continue să facă acest lucru.”

Andreea Esca: Dar credeți că ei pot înțelege așa ceva? Există o logică?

Mircea Geoană: „Credem că da. Există până la urmă o limită, dacă nu o logică. De aceea, încă o dată, suntem conștienți de faptul că există consecințe indirecte ale acestui război. Suntem atenți la ele. Vreau să mai spun ceva? NATO este aici și apără România. NATO este aici și e interesat în Marea Neagră. NATO este aici și apără întreg flancul estic, inclusiv pe suedezi și pe finlandezi. Dar mai există o primă linie de apărare care este reziliența, rezistența noastră ca societate, ca economie, ca oameni, ca cetățeni democratici. Deci suntem aici ca să spunem că NATO apără teritoriul românesc și în același timp să dăm un mesaj de încurajare, că trebuie să fim solidari cu vecinii noștri, dar și mai puternici în interior, economic.”

Andreea Esca: Am văzut că președintele Iohannis a cerut noi trupe și echipamente în România. Pe de altă parte, nu stăm foarte bine cu infrastructura. Este o problemă faptul că nu stăm atât de bine cu infrastructura?

Mircea Geoană: „Știm bine că nu stăm bine cu infrastructura și poate că aceste vremuri extrem de tulburi să fie și un semnal de trezire.”

Andreea Esca: O să ne ajute să avem autostradă bună...

Mircea Geoană: „Eu cred că vom învăța cu toții lecțiile a ceea ce înseamnă să nu îți faci vara sanie. Tot românul are dreptate, uitați-vă că a trebuit să vină acest conflict cumplit și criza agroalimentară ca noi să tranzităm prin România, prin portul Constanța și porturile dunărene 8,5 milioane de tone de cereale.”

Andreea Esca: Da, din păcate am descoperit că putem face foarte multe lucruri pe care le-am ignorat.

Mircea Geoană: „Uitați că putem să facem gaze prin Marea Neagră, că putem să tragem cablu de electricitate până în Europa, că avem puncte de frontiere pe care le putem deschide”

Andreea Esca: Despre care uitasem, sau ce se întâmplă?

Mircea Geoană: „Da, poate că ce se întâmplă pentru România, hai să vorbim, că suntem români până la urmă, și am job-ul ăsta la NATO, dar toată lumea în inima noastră, suntem toți, de unde provenim... Dacă până acuma granița Occidentului s-a oprit pe Prutul nostru și de acolo încolo venea o zonă care era mai puțin dezvoltată, mai puțin interesantă, cu mai puțin business, cu mai puține infrastructuri, mai puțină activitate, faptul că noi vom aduce Ucraina într-o formă sau în alta, și Republica Moldova, și Georgia, aproape de Europa, asta va însemna că, în premieră în istoria acestei națiuni, granița Occidentului n-o să mai fie pe granița de est a României. Vom deveni partea centrului Europei și asta va fi o șansă pentru România. Se dezvoltă către Occident, dar și întru-un areal geografic mult mai larg. Și speranța mea este că acest război păcătos și dificil, pe care cu toții dorim să îl vedem, curmat cât mai rapid, va aduce în cele din urmă și o transformare de model economic. Și, cum spunea și cancelarul german, centrul de greutate al Europei se mută către est.”

Andreea Esca: Am văzut o altă concluzie, faptul că este considerată China ca nefiind un inamic. Cum am putea să descifrăm?

Mircea Geoană: „China nu este un inamic și nu dorim un război rece, un nou război rece cu China. Dar ascensiunea Chinei este o provocare. În mod clar, noi nu propunem și nu am discutat astăzi, vorbim despre reziliență, o decuplare economică de China nici nu s-ar putea face. E o economie prea mare, au cumpărat prea multe titluri de stat americane. Deci există comerț și investiții care sunt normale și trebuie să continue. Dar în anumite zone unde avem industrii critice care afectează securitatea noastră, sau infrastructuri critice care afectează securitatea noastră, să fim mai atenți, pentru a nu repeta greșeala pe care am făcut-o să spunem căci gazul rusesc este doar o marfă și vedem că este o armă. Să nu spunem că nu știu ce firmă chinezească de telecomunicații este o chestiune comercială și de fapt pot să ne tragă informații din sistemele cele mai sensibile. Deci, da, nu este un adversar, este o provocare și NATO răspunde oricărei provocări care poate să afecteze interesele spațiului euroatlantic”.

Andreea Esca: Domnule Geoană, vă mulțumesc foarte mult.

