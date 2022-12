ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul din Buzău, în care mai multe persoane au fost lovite de un autoturism

Una dintre victime, un bărbat de 25 de ani a murit, iar prietena lui o tânără de 20 de ani aflată într-un autoturism a ajuns la spital. Un alt bărbat de 24 de ani este în stare gravă. Și cel care a produs tragedia, un tânăr cu un an mai mare a ajuns pe masa de operație.

Accidentul s-a produs la ieșirea din localitatea Luciu, județul Buzău. Un şofer a pierdut controlul volanului şi a intrat în staţia de alimentare GPL.

A lovit doi dintre cei trei bărbați, aflați lângă mașini. Unul dintre cei loviți, un tânăr de 25 a ani, a fost aruncat sub un vehicul și a murit la scurt timp. Apoi mașina scăpată de sub control, a lovit și cele trei autoturisme.

Florentin Mihalascu, șoferul uneia dintre mașinile lovite: ”Eram în mașină la volan, mă pregăteam să cobor și m-am trezit cu mașina din stânga mea peste mine”.

Reporter: Persoana decedată unde era?

Florentin Mihalascu: ”Era sub mașina de lângă mine!"

Și prietena tânărului ucis în acest accident înfiorător a ajuns la spital. Se află într-unul dintre vehiculele lovite.

Elinor Constantin, prietena tânărului decedat: "Eram în mașină și băieții cu care eram mi-au zis că se duc afară și am zis să nu stăm mult că e frig. Și am ascultat o melodie și după nu îmi mai aduc aminte, doar îmi aduc aminte când au încercat să mă scoată din mașină și am simțit aici ud și când am pus mâna eram deja plină de sânge".

Maşina care a provocat accidentul s-a oprit lângă rezervorul GPL. Pompierii au fost primii care au ajuns în zonă şi s-au asigurat că nu există nici un risc de explozie.

Bogdan Macoveanu, ISU Buzău: "Am intervenit pentru asigurarea zonei, am deconectat bornele bateriilor de acumulatori și am acordat primul ajutor victimelor până la sosirea echipajelor SAJ”.

Echipajele medicale l-au resuscitat câteva zeci de minute pe tânărul lovitdar în cele din urmă au declarat decesul. Și șoferul mașinii a fost preluat de o ambulanță și se află acum la secția de chirurgie.

Polițiștii fac acum verificări.

Silviu Dinu, șef Serviciul Rutier IPJ Buzău: "Din primele cercetări rezultă că șoferul, datorită vitezei excesive, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare părăsind partea carosabilă și intrând în incinta unei stații GPL."

Șoferul a fost verificat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost zero. Polițiștii vor să afle însă, pe baza analizelor, dacă el consumase substanțe interzise. Bărbatul are permis de conducere. Acum este cercetat pentru ucidere din culpă.

