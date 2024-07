ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a înecat turistul din Alba care a „fentat” salvamarii toată ziua. Pericolul invizibil din apă

Joi a fost arborat steagul roşu, iar omul a fost avertizat și scos din apă, de mai multe ori. Într-un final, a așteptat ca salvamarii să-și termine programul și a intrat în valuri, cu un colac. Marți, un tânăr s-a prăpădit în condiții similare. Sunt deja șase victime, de la începutul sezonului estival.

Aceste imagini dramatice au fost surprinse în timp ce echipajele medicale încercau să-l salveze pe turist. Din păcate, pe tot parcursul zilei, omul a fost atenţionat de nenumărate ori să nu mai intre în apă. Fusese arborat steagul roşu pentru că marea era foarte agitată.

Gelu Vătămănescu, şeful salvamarilor din Eforie: „Omul acesta a făcut ce a vrut, a fost scos din apă o dată, la plecare unul dintre salvamari i-a spus când s-a terminat programul, aveţi grijă, mai sunt 20 de minute, noi o să plecăm acasă, să nu mai intraţi că este pericol, a intrat în apă. Și salvamarul de pe jet l-a avertizat, am făcut tot ce am putut."

Însă, potrivit salvamarilor, bărbatul de 44 de ani a aşteptat ca ei să își termine programul, a luat un colac şi a intrat să facă o baie. A mers până la geamandură, o zonă periculoasă, cu gropi marine, formate după lărgirea plajelor, lucrări care au modificat drastic relieful subacvatic, în urma escavărilor.

În Mamaia sunt gropi de circa trei metri adâncime, în Eforie au până la șapte metri iar în Neptun şi 12 metri.

În astfel de locuri se formează curenți de adâncime puternici. Cel mai probabil, un astfel de curent l-a prins şi l-a tras într-o groapă şi pe turistul din Alba. Când nu l-a mai zărit, soţia sa a dat alarma.

Mihai Stoian, salvamar: „Mă pregăteam să plec acasă, ne-am dus cu atv-ul, am ajuns maxim într-un minut. M-am băgat la fund, am dat cu mâinile aşa, când am băgat mâna la fund am dat de el.”

Reporter: Era marea agitată?

Mihai Stoian, salvamar: „Foarte agitată, valuri de doi metri şi ceva."

Claudiu Popescu, salvamar Eforie: „Anul trecut s-au făcut lucrări, s-a lărgit plaja foarte mult, şi pentru noi este destul de greu să ştim cum sunt curenţii, pentru că nisipul se mişcă din cauza plăji lărgite şi creează multe gropi care se muta dintr un loc în altul."

De ce nu s-au luat măsuri până acum

Deocamdată, pe nici o plajă nu s-au luat măsuri de avertizare, iar mulţi nu ştiu că există zone periculoase.

Răzvan Mateescu, biolog Institutul de Cercetări Marine Constanța: „Este necesar ca să fie măsurate adâncimile mult mai des, iar dacă apar aceste gropi trebuie semnalate pe plajă prin diferite panouri se semnalizare."

Scafandrii spun că din cauza acestor gropi se formează cei mai periculoşi curenţi, cei de tip rip, care te trag în adânc şi în larg.

În acest caz, cel mai bine este să înotaţi în paralel cu malul, şi nu spre larg sau spre mal. Cel mai sigur este să luați în seama avertismentele și să nu intraţi în apă atunci când este arborat steagul roşu.

Specialiștii de la Institutul de Cercetări Marine „Grigore Antipa" din Constanța au atras atenția de mai multă vreme că relieful subacvatic este într-o continuă schimbare din cauza lucrărilor de lărgire a plajelor.

Primele gropi au apărut în Mamaia, unde plaja a fost înnisipată în urmă cu 7 ani. De-a lungul timpului, aici, fundul mării s-a nivelat datorită curenților, dar încă mai sunt zone în care scafandrii au găsit gropi de 3-4 metri adâncime, foarte aproape de mal. Tot în apropierea țărmului, la Eforie și Neptun, în zonele nou înnisipate, salvamarii au semnalat zilele acestea gropi care au și 12 metri adâncime. Până acum, însă, autoritățile nu au luat nicio măsură. Nu există panouri de semnalizare pentru că, oficial, nicio autoritate nu a făcut cercetări în acest sens. Cei de la institut spun că este de datoria celor de la Apele Române să scaneze zona apropiată țărmului și să măsoare adâncimea apei. Rezultatele ar trebui să fie comunicate celorlalte autorități, pentru ca în cele din urmă zonele care pot fi periculoase să fie semnalizate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: