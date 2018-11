ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum a murit electrocutat plutonierul care scăpase teafăr din Afganistan

Incident înfiorător în gara din Alba Iulia. Un plutonier de 33 de ani, care a scăpat teafăr din Afganistan, a fost electroctuat mortal în timp ce era pe un tanc.

Venise în oraş împreună cu batalionul lui, pentru ceremonia de 1 Decembrie. Când încerca să coboare maşinăria de război de pe o platformă, zeci de mii de volţi i-au ars trupul. Zadarnic i-au sărit colegii în ajutor.

Secvenţele care dau fiori au fost filmate de un martor imediat după cumplitul episod. Colegii plutonierului Alexandru Orosz strigă disperaţi după ajutor şi cer angajaţilor de la căile ferată să oprească alimentarea liniilor electrice prin care trec 27 de mii de volţi. Conştienţi de pericol, niciunul nu îndrăzneşte să urce pe tanc.

Martor: "L-a aruncat ca pe o păpuşă. S-a urcat pe tanc, am văzut o flamă mare şi o bubuitură."

Martor: "Am văzut că iese o flamă mare şi iese fum şi, fiind aici, aproape, m-am gândit că e nevoie de ajutor. Am luat stingătorul şi când am ajuns acolo, colegii l-au coborât jos."

Mai multe echipaje SMURD au fost trimise acolo, însă pentru plutonierul Alexandru Orosz era prea târziu.

Potrivit martorilor, incidentul a avut loc în momentul în care militarul și colegii săi încercau să coboare de pe plaformă 4 tancuri, trimise de la o unitate din Turda pentru parada de 1 Decembrie.

Plutonierul s-a urcat pe una dintre mașinării, doar că între el şi rețeaua electrică a căii ferate a rămas puţin peste un metru. Acesta a fost momentul în care s-ar fi format un arc electric, iar mii de volţi i-au străbătut trupul.

Locotenent colonel Dan Crișan, ofițer relații publice Divizia IV Infanterie Gemina: "Erau pur şi simplu manevre de debarcare a tehnicii. Să vedem... o comisie de la Gemina IV Infanterie investighează împrejurările accidentului. Noi avem proceduri de debarcare."

Ancheta a fost preluată de Parchetul Militar.

În mod normal, alimentarea cu energie a reţelei electrice de pe calea ferată trebuia oprită atunci când au început manevrele de coborâre a tancurilor. Deocamdată, nu se ştie de ce nu s-a întâmplat asta şi nici cine a greşit. Investigatorii trebuie să afle şi de ce nu era nimeni de la căile ferate, aşa cum cer procedurile.

Colonel Oliver Anghel, purtător de cuvânt MApN: "Zona a fost împânzită de anchetatori, care încearcă acum să afle exact ce s-a întâmplat. Îşi face partea tehnică de analiză."

Plutonierul Alexandru Orosz lucra în armată de 11 ani. În 2012, a fost în Afganistan alături de militarii din Batalionul 300 Infanterie din Galaţi şi s-a întors cu bine. Vineri, cariera lui s-a oprit brutal.

Vecin: "E şocant ce a păţit."

Vecină: "A fost în Afganistan şi uite acum ce s-a întâmplat."

Alexandru Orosz era divorţat şi avea o fetiţă de cinci ani.

