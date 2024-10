ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum a ajuns o mașină într-o groapă surpată cu tot cu un copil, în București. Ce se întâmplase în zonă

O cameră de supraveghere a surprins întreaga scenă.

Incidentul a avut loc în curtea unei grădinițe de stat din sectorul șase al capitalei. În imagini se vede cum șoferița ține ușa mașinii deschisă pentru a-i permite băiatului său de cinci ani să coboare din vehicul.

Doar că asfaltul se surpă, iar copilul alunecă spre groapă. Mama lui este la un pas să cadă și ea, în timp ce încerca să îl prindă. Ca prin minune ambii au scăpat doar cu sperietura și câteva zgârieturi.

Lângă maşina parcată de femeie cu câteva secunde înainte de acest episod nefericit a oprit o mașină de gunoi de mare tonaj. Cel mai probabil, asfaltul a cedat sub greutatea ambelor vehicule.

Camera de supraveghere surprinde şi momentul în care șoferul unei mașini de gunoi coboară din autoutilitară, iar martorii se grăbesc să îl scoată pe cel mic din groapă. Femeia intră după el, urmată de şofer. El este cel care îl ajuta pe copil și îl încredinţează unui bărbat aflat pe margine. La final, mama copilului cade copleșită în genunchi și îl strânge în brațe pe cel mic.

La fața locului a sosit o macara pentru a scoate ambele vehicule din groapă, iar zona a fost închisă. Intervenția dificilă s-a întins pe parcursul a 8 ore.

Potrivit primăriei de sector, terenul s-a surpat deasupra unei conducte de utilități unde de-a lungul timpului au avut loc mai multe lucrări. Calea de acces unde s-a petrecut incidentul este considertă teren privat pentru că aparține unei societăți comerciale. Iar în trecut aici a fost o fabrică de țigarete, mai spun oficialii din sectorul 6. Între timp, Poliția capitalei a deschis un dosar penal în acest caz pentru vătămare corporală din culpă.

Primăria Sectorului 6 a transmis că nu are și nici nu a avut lucrări acolo și că rețelele de utilități sunt administrate de Primăria Generală. În replică, Apa Nova, compania care se ocupă de rețeaua de canalizare spune că nu are conducte în zona respectivă ci doar un canal colector care se afla sub țevile de termoficare. La rândul lor reprezentanţii Termoenergetica ne-au transmis că au avut lucrări anul trecut, însă nu în porțiunea de drum care s-a rupt.

Nu în ultimul rând, Primăria capitalei a precizat că va face o expertiză tehnică împreună cu Apa Nova şi Termoenergetica.

