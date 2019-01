Angajații unui magazin din Capitală, bătuți de 4 clienți băuți. ”M-au amenințat că mă prind”

Conflict spontan într-un supermarket din Capitală. Doi angajaţi ai unui magazin din sectorul 1 au fost bătuţi de patru indivizi aflaţi se pare sub influenţa alcoolului.

Totul a pornit după ce agresorii s-au certat cu un client. Când a vrut să aplaneze scandalul unul dintre angajaţi s-a trezit sub o ploaie de pumni.

Totul a început în momentul în care între cei patru indivizi şi un client au început să apară neînţelegeri. Când a văzut scena, unul dintre angajaţi s-a dus să-i liniştească.

Angajat: "Eu unul am făcut în aşa fel încât să-i dau afară pentru că era un client în magazin şi se luase de el. Începuse să-l scuipe, a vrut să dea în dansul şi atunci am intervenit eu şi am zis ieşiţi afară!"

Camerele de supraveghere din magazin au surprins momentul de la casa de marcat. Când i-a poftit afară pe scandalagii, aceştia au început să-l lovească cu pumnii. O colegă de-a lui a dat să-l ajute, dar s-a ales şi ea cu un brânci. Agresorii sunt clienţi mai vechi ai magazinului şi până acum nu au creat probleme.

Angajată: "Sunt clienţii noştri care vin zi de zi. Au fost respectuoşi până acum, chiar nu au greşit până acum. În seara asta nu ştim ce s-a întâmplat."

Acum, angajaţii bătuţi se tem să mai vină la muncă.

Angajat: "M-a ameninţat că n-o să rămână aşa, c-or să mă prindă, c-or să mă urmărească şi o să mă taie cu sabia."

Angajată: "Nu e normal să intre în magazin la locul de muncă şi stăm cu frică, stai, că poate se întoarce iar şi iar ne ia la bătaie."

Angajaţii au refuzat transportul cu ambulanţa şi au mers singuri la spital. Cei patru au fost reţinuţi şi audiaţi de poliţiştii de la secţia 3.

