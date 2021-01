Angajaţii care muncesc de acasă pot primi bani în plus. Ce poți cumpăra cu ei și de când intră legea în vigoare

Angajaţii care muncesc de acasă pot primi bani pentru a-şi plăti facturile la utilităţi sau pentru a-şi cumpăra echipamente de lucru.

Potrivit unei legi care a intrat în vigoare la începutul anului firmele vor putea acoperi o parte din aceste cheltuieli şi le vor putea scădea din impozitele pe care le datorează statului.

Sumele nu sunt impozitate şi pot fi alocate fără documente justificative din partea angajaţilor.

Cristina este specialist în marketing şi lucrează de acasă din lună martie. Nu a mai folosit maşina sau taxiul şi nici nu a mai ieşit în oraş cu prietenii, dar banii rămaşi i-a investit în echipamente de lucru.

Cristina Maria Caldeș: ”A trebuit să îmi fac un colţişor al meu pe care să îl consider birou, asta a însemnat achiziţionarea unui birou şi a unui scaun în care să fie mult mai comod decât cele pe care le aveam deja. Abonamentul la internet l-am luat pe cel mai scump”.

Şi pentru Radu, munca din propria sufragerie a venit cu cheltuieli suplimentare.

Radu Matache, specialist IT: ”La curent am văzut o diferenţă, nu semnificativă, dar oricum. Eu de obicei plăteam în jur de 80 de lei pe lună, am păţit să plătesc şi undeva la 2 milioane şi ceva”.

Din ianuarie, angajații care lucrează în regim de telemuncă pot primi un sprijin financiar de până la 400 de lei lunar din partea angajatorilor.

Banii pot fi cheltuiți pentru plata facturilor la electricitate, încălzire, apă sau internet. Tot din această sumă, angajatul îşi poate cumpăra mobilier de lucru, echipamente şi consumabile. Sumele sunt deductibile pentru angajator.

Adrian Bența, consultant fiscal: ”Angajatorii pot face o procedură internă prin care salariaţii cer în scris către angajator decontarea acestor sume în funcţie de zilele lucrate în telemunca, angajatorul poate să plătească acei bani. Nu se solicita din partea angajatului alte documente justificative”.

Legea nu prevede termene clare, iar banii vor ajunge în buzunarele angajaţilor în funcţie de compania la care lucrează: fie în ziua de salariu, fie în primele zile ale lunii următoare. Sumele primite nu pot fi considerate prime şi trebuie să fie proporţionale cu timpul în care salariatul a lucrat de acasă.

Miguel Martin, Angajat companie de contabilitate: ”Este un sprijin, bineînţeles, din moment ce lucrăm de acasă, sunt nişte cheltuieli. Evident că în timp de iarnă, dacă tot este cineva acasă, curentul se consumă. Curent se consuma, consumul de gaz trebuie să crească”.

Antreprenorii se bucură de noua măsură şi ar vrea în plus ca statul să acopere şi costurile pentru pregătirea angajaţilor în sistem de telemunca.

Florin Pogonaru, preşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România: ”Nimeni nu s-a izbit de nevoia de creştere a eficienţei, faptul că ai impresia că ştii să foloseşti Excelul, dar dacă nu foloseşti Excelul avansat te va face să pierzi din eficienţă, poţi fii mult mai rapid, poţi să faci tot felul de sinteze”.

Potrivit specialiştilor în resurse umane, cel puţin în prima jumătate a anului, până când vaccinul anti-COVID va fi disponibil pentru toată populaţia, majoritatea angajaţilor vor continua să lucreze de acasă. Ulterior, revenirea va fi treptată şi voluntară, iar în multe companii angajaţii vor lucra într-un sistem mixt. Câteva zile pe săptămână vor rămâne acasă, iar pentru şedinţe şi proiecte vor veni la birou.