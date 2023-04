Andrew Tate, primul video postat pe reţelele de socializare după ieşirea din arest | Video

În primul video postat pe reţelele sociale după eliberarea din închisoare, Andrew Tate se plimbă, printr-o cameră cu pereţi negri, în timp ce fumează.

Electronicele din încăpere sunt închise.

”De anul trecut am fost închis 24 de ore din 24. Fără timp în curte. Am stat într-o celulă de 3 metri, fără electronice sau contact cu exteriorul. Claritate absolută a minţii. Gânduri reale. Planuri reale. Durere intensă”, a scris Andrew Tate alături de imagini.

