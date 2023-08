Andrei Bereandă, Head of Digital PRO TV: „Abonații VOYO pot lua parte activ la fiecare episod Love Island”

Despre acest show, dar și despre amploarea VOYO și a celorlalte produse digitale ale PRO TV a vorbit Andrei Bereandă, Head of Digital PRO TV, în cadrul unui eveniment de presă în care a fost prezentată grila de toamnă.

Divertisment de calitate, comedie, seriale de acțiune și romantism, toate acestea se regăsesc în grila de toamnă a PRO TV.

Toamna aceasta Love Island devine proiect dedicat VOYO. Emisiunea urmează să fie prezentată de Alina Ceușan și este total diferit față de toate show-urile din România. Prin intermediul aplicației Love Island, abonații VOYO pot decide și pot lua parte activ la fiecare episod care va urma.

„Avem o grilă impresionantă, care este gândită atât pentru zona de TV cât și pentru zona de Digital, pentru că aceste două medii sunt complementare și nu concurente. Chiar cred că lucrul pe care cu toții ne batem, fie că e vorba de o televiziune, fie că e vorba de o aplicație, este timpul. Timpul este, din păcate, limitat, de aceea ar trebui petrecut într-un mod cât mai plăcut și eficient. Echipa de la Digital ține cont de acest lucru, de aceea ne dorim să oferim o experiență cât mai bună abonaților VOYO”, și-a început Andrei Bereandă discursul.

„Să vorbim puțin despre rezultatele VOYO, despre ce a însemnat VOYO și unde a ajuns VOYO... Așa cum știți, VOYO este prima platformă de streaming din România, lansată încă din anul 2011. Am reușit să triplăm numărul de abonați lunari pe care îi avem. Practic, avem sute de mii de oameni care intră pe VOYO, pentru a putea să fie înaintea tuturor, să vadă ce se întâmplă cu 7 zile în avans - este elementul de unicitate pe care VOYO îl are.

Am triplat, așa cum vă spuneam, numărul de ore premium content pe care îl avem, ajungând la peste 20.000 de ore în prima parte a anului, și am atins o cifră impresionantă. Peste 11 milioane de ore consumate în primele șase luni ale anului. Din cifrele pe care le avem, ne plasează printre primele trei platforme de streaming din România”, a continuat Head of Digital.

”Ce aduce special VOYO? În mare parte, ați văzut, la prezentarea grilei de toamnă a PRO TV. Mai mult, îi mulțumesc Alinei (nr. Alina Ceușan, prezentatoarea Love Island) că face parte din familia Love Island - originalul Love Island. Ce este diferit față de toate show-urile din România este că, prin intermediul aplicației Love Island, abonații VOYO pot decide și pot lua parte activ la fiecare episod care va urma.

Vom continua să oferim emisiunile PRO TV cu 7 zile în avans, vom transmite LIVE evenimente - fie ele sportive sau culturale - și pregătim multe alte surprize pentru abonații VOYO.

În încheiere, vreau să mă adresez partenerilor noștri, cei cu care am creat și am oferit superexperiențe, pentru că avem o toamnă plină și un final de an excepțional ... avem acest Dynamic Ad Insertion, care dovedește capacitatea tehnologică a trustului PRO - este prima platformă dezvoltată in house cu DAI. Dezvoltăm în continuare pe zona de News și Sport - avem 10 emisiuni exclusiv digitale - și vom lansa o emisiune foarte dragă mie, apropo de television with purpose: se numește PRO VERDE și va arăta oamenilor ce se întâmplă, dar și ce fac companiile din România pentru zona de ESG - (Environmental Social Governance). Ne dorim cât mai multă lume să vadă și să fie ”verde”.

Tot în toamnă, va avea loc unificarea dintre protv.ro și protvplus.ro - practic, protv.ro va deveni cel mai mare site de video de divertisment din România”, a spus Andrei Bereandă, Head of Digital, la final discursului.

Dată publicare: 21-08-2023 17:43