Anchetă la Tribunalul Bihor după ce un volum dintr-un dosar care îl vizează pe Victoraș Micula a dispărut

Anchetă internă la Tribunalul Bihor. Un volum dintr-un dosar care îl vizează pe controversatul Victoraș Micula a dispărut fără urmă.

Sunt documente care conțin declarațiile martorilor în anchetă în care Micula este cercetat pentru că ar fi accesat ilegal baza de date a Ministerului de Interne și ar fi participat la o percheziție costumat în polițist.

Dosarul are în total șase volume. În luna iunie, chiar înaintea unei ședințe de judecată, al treilea nu a mai fost găsit.

Cristian Monenci - purtător de cuvânt Tribunalul Bihor: "Judecătorul căruia i-a fost repartizată cauza, a constatat că un volum din dosarul de urmărire penală lipseşte".

Tot felul de ipoteze au început să apară, mai ales că este vorba despre volumul care conține declarațiile martorilor. Dar atât avocatul apărării, cât și conducerea instanței spun că sunt speculații. Există copii, iar dosarul este refăcut.

Răzvan Doseanu - avocatul apărării: "Întreg dosarul de urmărire penală - nu numai acest volum, cât şi celelalte volume - sunt deţinute de către toţi inculpaţii. Ministerul Public, Parchetul are în întregime, scanat, acel dosar. Nu are nicio logică ca un dosar, pe care îl are toată lumea, şi care, într-un minut, poate fi pus la dispoziţie, să nu fie găsit".

Tribunalul a primit o copie a volumului de la Parchetul judeţean și anchetează acum dispariția acestuia. Este luată în considerare o eroare de manipulare a documentelor.

Cristian Monenci - purtător de cuvânt Tribunalul Bihor: "Se face o cercetare administrativă, pentru a se verifica dacă a fost urmat circuitul standard al unui dosar, urmând ca, în cursul săptămânii viitoare, să se tragă concluziile necesare şi să se ia măsurile ce se impun, pe linie administrativă sau, inclusiv, formularea, eventual, a unei plângeri penale".

Anchetatorii îl acuză pe Victoraș Micula că ar fi intrat în baza de date cu parola și userul unei angajate a poliției, ca să caute informații despre un bărbat cu care a avut un conflict în trafic. Câteva luni mai târziu, el ar fi primit de la un agent haina cu emblema poliției și cagulă și a mers la o acțiune în trafic. Costumat în acest fel, i-a convins pe toți că este polițist. Pentru aceste fapte, Victoras Micula a fost trimis în judecată, în decembrie anul trecut. Împreună cu el sunt cercetați și patru subofițeri de la Poliția Oradea. Următorul termen în acest dosar a fost stabilit pe 13 septembrie.

De-a lungul timpului, tânărul și-a creat imaginea unui personaj controversat care se plimbă cu elicopterul și participă la curse ilegale. În perioada stării de urgenţă, a fost oprit de poliţie pentru că ar fi încercat să prindă singur nişte braconieri pe fondul de vânătoare pe care îl administrează.

Acum doi ani a fost cercetat după ce a apărut într-o filmare trăgând cu puşca într-o parcare iar cu un an înainte, s-a filmat în timp ce trecea cu maşina peste un pod înainte ca acesta să fie dat în circulaţie. Victoraș are 25 de ani şi este fiul omului de afaceri Victor Micula, care are o avere estimată la câteva sute de milioane de euro.