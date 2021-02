Anchetă internă la spitalul din Arad. Ce spun rudele pacienților decedați în mod misterios

Ancheta internă dispusă de conducerea spitalului județean Arad în cazul unor pacienți cu COVID-19 decedați este în plină desfășurare.

Rudele susțin că ar fi vorba despre omor calificat. Pe documentele de externare primite, fiica unei paciente spune că a citit că mamei i s-ar fi administrat aproape 70 de medicamente sau vitamine în perioada în care a stat în spital.

Adriana Beldiman, fiica unei paciente: „Eu suspectez că mama a fost omorâtă efectiv din cauza medicației, pshiotropele, mama nu a fost niciodată.”

Pavel Sârbu, soțul unei femei decedate: „Nu am văzut-o pe soția mea deloc de când a plecat de aici din curte, decât mormântul, nu știu pe cine am îngropat, am insistat foarte mult să i se facă testul covid și nu i s-a făcut nici în ultima zi”.

O altă femeie susține că și-a pierdut mama, deși a dus-o la spital după ce s-a vindecat de COVID. Dorea doar investigații suplimentare. După patru zile, pacienta s-a stins.

Oana Lăzărescu, fiica unei paciente: „În fișă se specifică că i-a fost montată o sondă, mama nu a avut niciodată sondă, a avut oxigen, mama nu a fost niciodat pe oxigen.”

Un alt bărbat crede că mamei lui nu i-a fost administrat tratamentul pentru astm bronșic, de care se știa că suferă.

Angel Popescu, fiul unei paciente: „Nu am dosarul medical, ce tratament i-a făcut acolo nu mi s-a dat nicio informatie și cu toate că am făcut cerere ne-au refuzat, nu știu de ce, probabil au ceva de ascuns. Mama mea avea astm și nu știu dacă i-a administrat medicamentația pentru astm bronșic”.

Iar într-o înregistrare telefonică, o femeie spune că i-a fost solicitat un medicament foarte scump, din Germania.

Alina Farcaș, fiica unui pacient: „Mi s-a cerut să cumpăr un medicament din Germania care costă 3720 de euro și nu știu dacă i-a fost administrat”.

La spital, verificările sunt în toi.

Florina Ionescu, manager Spitalul Județean Arad: „În cazul în care din rezultatul anchetei interne vă reieși că au fost încălcate unele protocoale medicale, cazul vă fi direcționat către comisia de disciplină care conform legislației în vigoare are calitatea de a propune sancțiuni”.

Cel puțin două plângeri ar fi fost depuse deja la Parchet, însă instituția nu a confirmat această informație.