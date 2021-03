Anchetă în cazul inspectorului DSP bolnav de Covid-19, decedat în timpul unui transport cu ambulanța. Ce s-a descoperit

Mai multe anchete trebuie să lămurească împrejurările în care s-a produs moartea unui șef din Direcția de Sănătate Publică Gorj, infectat cu COVID-19.

Omul a fost trimis cu o ambulanța spre București, dar în apropiere de Râmnicu Vălcea a apărut o defecțiune tehnică și a fost nevoie de ventilație manuală. După doar câteva ore, bărbatul de 48 de ani era declarat decedat. Vorbim chiar despre inspectorul care, în urmă cu un an, mergea acasă la primul pacient din Romania care a luat SARS-COV-2 și care avea la activ mii de astfel de acțiuni.

Adrian Dobrin a fost diagnosticat cu COVID la începutul săptămânii trecute. A fost internat la Târgu Cărbunești pentru câteva zile și a refuzat un drum cu elicopterul spre București. I-a cedat locul unei colege, în stare mai gravă.

Vineri seară, lucrurile s-au complicat. Plămânii lui Dobrin funcționau doar la cinci la sută din capacitate. Un posibil zbor a picat, așa că, la cererea familiei, pacientul a fost urcat rapid în una dintre cele mai noi și moderne ambulanțe ale Serviciului din Târgu Jiu, cu destinația București.

Cu câteva minute înainte de intrarea în Râmnicu Vâlcea, echipajul medical a constatat o scădere bruscă a nivelului de saturație din sânge. Instalația de pe vechicul se stricase.

Citește și A murit doctorul care l-a tratat pe Aleksei Navalnîi imediat după otrăvire

Cristian Popescu, asistent Ambulanța Gorj: „A apărut o problemă la ventilator. S-a descărcat, cred că din cauza siguranței care, am aflat ulterior, că s-a ars. Am trecut oxigenarea lui pe balon, 25 l/min, și am sunat dispeceratul. S-a sunat la COSU, s-a hotărât să mergem la UPU Râmnicu Vâlcea, unde a fost conectat pe ventilatorul din urgență, starea lui fiind relativ tot la fel cum am plecat.”

Constantin Mitroi, șef Ambulanța Gorj: „Pacientul a fost conștient și cooperant tot drumul, inclusiv la predarea în UPU, chiar dacă saturația dumnealui a scăzut puțin. În momentul în care s-a racordat la ventilator și la rețeaua de oxigen a spitalului a început să își revină și s-a stabilizat oarecum.”

După câteva ore, însă, Adrian Dobrin a murit. Mai multe anchete vizează acum împrejurările în care s-a produs acest episod tragic.

Corneliu Răducan Morega, prefect de Gorj: „Eu i-am rugat să investigheze istoricul mașinii, istoricul de service, să vedem dacă mașina a mai avut probleme vizavi de această instalație de ventilație sau dacă a fost pur și simplu o problemă mecanică.”

Constantin Mitroi, șef Ambulanță Gorj: „La prima vedere, ce aș putea să reproșez echipajului care a respectat protocolul. Au făcut tot ce a depins de dumnealor, mai ales că toți îl cunoșteam pe pacient, iar cu asistentul de pe echipaj se cunoștea de 20 de ani. A fost un impact foarte mare decesul pacientului pentru el.”

Bărbatul nu suferea de alte afecțiuni. Deși s-a aflat în permanență în prima linie de luptă cu boala, nu a vrut să se vaccineze. Adrian Dobrin a fost înmormântat în condiții stricte. Lasă în urmă o fată de 20 de ani.