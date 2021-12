Anchetă după o discuție între doi piloți care vorbeau despre aterizarea prea rapidă a unui coleg

O discuție între piloții cursei Praga - Bucureşti a companiei Blue Air a declanşat o anchetă. Fără să-și dea seama că discuția lor este înregistrată, piloții au vorbit despre aterizarea prea rapidă a unui coleg.

Dar sistemul de comunicare fusese uitat deschis iar cei care erau pe aceeași frecvență au auzit ce s-a întâmplat. Autoritatea Aeronautică Civilă vrea să verifice dacă povestea este reală și dacă a fost depășită viteza maximă de coborâre.

În timpul zborului de vineri, 3 decembrie al cursei Praga - Bucureşti, pilotul avionului Boeing 737 a anunţat turnul de control în apropiere de Otopeni.

Atunci s-a blocat butonul care porneşte sistemul de comunicare al aeronavei, aşa că toată discuţia care a urmat a putut fi auzită pe frecvenţa respectivă.

Cei doi piloţi vorbeau despre un alt pilot, care aterizase anterior cu o viteză mare şi care încerca să-şi justifice coborârea rapidă.

Pilot: "Gafa a comis-o şi când l-au chemat ăştia a zis. Păi, dacă copilotul nu mi-a zis nimic, am crezut că sunt bine. Cum ... să fii bine dacă ți-a sunat toate alea? Când îți sună, tu ești bine? Și-am întrebat, dar de ce ai aterizat? Nu știu, bă, am fost tentat să aterizez. Bă, era trafic, aveai ceva, era o urgență? Nu. Am vrut să aterizez".

În timpul discuțiilor sincere, controlorul de trafic a încercat să le atragă atenţia că ţin ocupată frecvenţa. A reuşit abia după 10 minute.

Discuţia a fost înregistrată şi publicată pe site-urile de profil. Autoritatea de Aeronautica Civilă Română spune că a demarat o acţiune de verificare pentru a stabili dacă declaraţiile pilotului sunt reale.

Discuţia dintre cei doi piloţi nu a pus în pericol sistemul de comunicaţii, spun autorităţile aeronautice pentru că există frecvente alternative şi de urgenţă.

În plus, o coborâre rapidă nu crează probleme, ci doar disconfort pasagerilor.

Un avion zboară pe la 10 kilometri altitudine. La aterizare, în mod normal, aeronava coboară cu o jumătate de kilometru pe minut, iar pasagerii nu simt un disconfort mare.

Însă, dacă pilotul vrea să aterizeze rapid pentru a economisi timp şi carburant, poate coborî cu 1 kilometru pe minut. Disconfortul creşte, iar pasagerii vor avea urechile înfundate. În cazul unei coborâri de urgenţă se poate ajunge şi la 3 kilometri pe minut.

Întâmplător, discuţia dintre piloţi a avut loc la bordul avionului care acum 2 luni a aterizat la Bucureşti, după ce au căzut măştile din cauza unui senzor care ar fi dat o alarmă falsă de depresurizare.

Blue Air susţine că este vorba despre o conversaţie particulară între doi piloţi care-şi exprimă părerea despre lucruri care nu au legătură cu operaţiunile de zbor ale companiei.

Compania dă asigurări că zborurile se desfăşoară în condiţii de maximă siguranţă şi că nu a fost înregistrat niciun accident de la înfiinţare până acum.