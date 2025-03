O spirală luminoasă a apărut pe cer și a fost vizibilă în mai multe țări din Europa, printre care și România. De ce a apărut

Serviciul naţional de meteorologie britanic, Met Office, a anunţat că a primit numeroase raportări despre "un vârtej luminos" pe cerul britanic, probabil cauzat de o rachetă Falcon 9 ce a fost lansată de la baza Cape Canaveral din Florida.

"Dâra de condensare îngheţată a rachetei pare să se rotească în atmosferă şi să reflecte lumina Soarelui, ceea ce o face să apară sub forma unei spirale pe cer", au explicat reprezentanţii Met Office într-un mesaj publicat luni seară pe reţeaua de socializare X.

Asociaţia meteorologică din regiunea Centre-Val de Loire din Franţa a confirmat că a primit şi ea numeroase semnalări ale acestui fenomen.

"Nu intraţi în panică! Nu, nu a fost un OZN... ci gazele degajate de o rachetă Falcon 9 a companiei SpaceX", a transmis asociaţia franceză luni seară pe contul său de pe reţeaua de socializare X.

We've received many reports of an illuminated swirl in the sky this evening ????

This is likely to be caused by the SpaceX Falcon 9 rocket, launched earlier today. The rocket's frozen exhaust plume appears to be spinning in the atmosphere and reflecting the sunlight, causing it to… pic.twitter.com/4a9urgZceR