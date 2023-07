Analize și examene ecograf gratuite pentru mame și femeile gravide, în Mureș

Fac parte din comunități defavorizate, iar pentru ele un simplu test Babeș-Papanicolau sau o analiză de sân costă mult prea mult. Totul a fost posibil cu ajutorul unor medici și voluntari care au organizat o caravană mobilă.

Zeci de mame tinere, dar și femei gravide au venit la dispensarul din comuna Mica, în Mureș. Voluntarii de la Salvați Copiii au adus o caravană mobilă și le-au oferit un examen ecografic gratuit, dar și analize pe care multe dintre ele nu și le permit.

Mamă: „Am făcut la sân și ecograf , eu am făcut acuma că am fost însărcinată și am născut și mi-am făcut.”

„E mai bine pentru noi să știm din timp să tratăm.”

Localnică: „Ar trebui să vină la șase luni, că sunt și femei în vârstă și femeie neasigurate. Dacă merg undeva la control, e scump.”

Dr. Medea Neagoe, președinte, Salvați Copiii Mureș: „Medicii din caravană sunt medici voluntari, alături de studenți de la medicină, asigură analize de laborator, examen cistologic, ecografie de sân şi abdominale, transvaginale.”

În România, statisticile arată că o treime dintre femeile gravide nu și-au făcut analizele recomandate în sarcină. Mai mult, peste jumătate din satele de la noi nu au nici măcar un medic de familie.

Silvia Burcea, coordonator program: „România este de foarte mult timp pe primele locuri în ceea ce privește rata mortalității infantile. De asemenea, România este țara care are cele mai multe mame sub 15 ani din întreaga Uniune Europeană. Anual, 10% din totalul nașterilor provine de la mame adolescente.”

După control, fiecare pacientă a primit câte un kit de îngrijire pentru ele și copiii lor.

Dată publicare: 03-07-2023 07:45