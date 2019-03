Amenda uriașă primită de un șofer din Vrancea pentru că a murdărit carosabilul cu noroi

Pro TV

Un șofer din Vrancea a fost șocat să afle că polițiștii locali l-au amendat cu suma de 1000 de lei pentru că a murdărit carosabilul de noroi cu pneurile mașinii sale.

Bărbatul, din Odobești, a primit o adresă acasă în care era informat despre ciudata amendă.

"După ce am citit adresa primită, am suferit un atac de panică, deoarece pur şi simplu nu știam despre ce este vorba, despre ce faptă contravenţională se face vorbire că am săvârșit la data de 03.02.2019, nefiind oprit în acea zi de niciun organ de poliţie, locală sau de municipiu, știind doar că, în acea zi, fusesem la cumpărături. Sunt o persoană care conduce prudent, port întotdeauna centura de siguranță şi nu depășesc limita legală de viteză”, a declarat bărbatul, scrie vrancea24.ro.

În acea zi, șoferul fusese la cumpărături la Focșani.

Potrivit adresei, el a fost amendat în baza unui articol dintr-o Hotărâre de Consiliu Local Nr. 25/2017.

