Ambasada SUA, despre scrisoarea lui Giuliani: Nu comentăm opiniile unor persoane private

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, a reafirmat joi, privind scrisoarea trimisă de Rudolph Giuliani liderilor români, că Guvernul şi Ambasada SUA nu comentează "opiniile persoanelor private".

"După cum am spus într-o declaraţie transmisă marţi dimineaţa, politica Guvernului SUA, dar şi a ambasadei este de a nu comenta asupra opiniilor sau concluziilor unei persoane private cu cetăţenie americană. Nu am nimic de adăugat în legătură cu asta. V-aş direcţiona către câteva articole ce au apărut recent în presa din SUA - New York Times, Washington Post. Cred că acolo este o relatare mai pe larg, pe care publicul dumneavoastră ar putea-o aprecia", a spus diplomatul.

Întrebat dacă scrisoarea afectează imaginea României în plan internaţional, Klemm a răspuns: "Inevitabil. Este un indiciu puternic faptul că evenimentele din România sunt urmărite de comunitatea internaţională".

Totodată, el a fost întrebat de modul în care este afectat Parteneriatul strategic România - SUA. "Parteneriatul nostru este foarte larg. După cum ştiţi, misiunea mea constă în a promova securitatea SUA, alături de aliatul nostru, România, să promovez valorile americane şi să încurajez angajamentul României către un viitor democratic şi construcţia unor instituţii democratice puternice, inclusiv un sistem de justiţie independent, şi să promovez prosperitatea SUA şi a României", a explicat Hans Klemm.

